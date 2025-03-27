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Павел Прилучный добился снижения алиментных выплат детям от Агаты Муцениеце 0

Люблю!
Дата публикации: 27.03.2025
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Павел Прилучный добился снижения алиментных выплат детям от Агаты Муцениеце
ФОТО: depositphotos

Супруги развелись в 2020 году. Однако Павел Прилучный и Агата Муцениеце до сих пор не уладили конфликты и продолжают решать вопросы через суд.

Павел Прилучный добился пересмотра алиментных выплат в суде и теперь будет платить меньше. Головинский районный суд принял сторону актера, отклонив требования его бывшей супруги Агаты Муцениеце.

После расставания бывшие муж с женой решили, что актер будет перечислять по 100 тысяч рублей на каждого из наследников. Но спустя время Агата решила увеличить сумму до 30% от его доходов до 2031 года (до совершеннолетия сына. — Прим. ред.). Павла это не обрадовало, и он подал жалобу, которую тогда отклонили. С апреля прошлого года актер выплачивал на детей алименты с учетом последних требований бывшей жены.

Впрочем, сдаваться Павел не привык и все же добился снижения выплат. В апелляции актер указал, что их сын Тимофей с прошлого года живет в его новой семье, а с матерью не общается. Несмотря на это, суд не ссылался на место жительства ребенка как на главную причину отмены выплат.

Адвокат звезды "Мажора" Оксана Даниелова подчеркнула, что решение о повышенных алиментах признали незаконным, ссылаясь на другие основания. Актер продолжит перечислять алименты и на сына, и на дочь, но в объеме, оговоренном сразу после развода с Муцениеце.

"Павел всегда радуется законности, поэтому все замечательно", – подчеркнул адвокат.

Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году. Тогда Агата обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем и жестоком к ней отношении. Спустя несколько лет Павел женился на актрисе Зепюр Брутян. Сейчас они воспитывают общего сына Микаэля, которому скоро исполнится два года.

#павел прилучный #агата муцениеце
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