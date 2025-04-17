Почему лысые мужчины так привлекательны для женщин: мнение психолога

На протяжении последних 30 лет наличие лысины ассоциируется у женщин с высокой мужской сексуальностью, харизматичностью и уверенностью в себе.

Эксперт: Андрей Зберовский, психолог

По словам эксперта, подобные тенденции можно наблюдать и в животном мире. Специалист объяснил, что, например, более агрессивные и энергичные самцы приматов также часто сталкиваются с облысением. Дело в том, как отметил психолог, что уменьшение растительности является естественной реакцией приспособления для того, чтобы эффективнее побеждать в схватках с конкурентами.

Эксперты по мужскому стилю считают, что лысым мужчинам необходимо более тщательно за собой ухаживать, в том числе наносить специальные маски и использовать солнцезащитный крем.

Источник: vm