Baltijas balss logotype

Почему лысые мужчины так привлекательны для женщин: мнение психолога 2 928

Люблю!
Дата публикации: 17.04.2025
BB.LV
Почему лысые мужчины так привлекательны для женщин: мнение психолога

На протяжении последних 30 лет наличие лысины ассоциируется у женщин с высокой мужской сексуальностью, харизматичностью и уверенностью в себе.

Эксперт: Андрей Зберовский, психолог

По словам эксперта, подобные тенденции можно наблюдать и в животном мире. Специалист объяснил, что, например, более агрессивные и энергичные самцы приматов также часто сталкиваются с облысением. Дело в том, как отметил психолог, что уменьшение растительности является естественной реакцией приспособления для того, чтобы эффективнее побеждать в схватках с конкурентами.

Эксперты по мужскому стилю считают, что лысым мужчинам необходимо более тщательно за собой ухаживать, в том числе наносить специальные маски и использовать солнцезащитный крем.

Источник: vm

Читайте нас также:
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го апреля

    Ну и много ли лысых во власти в стране? Вот то-то же...

    4
    2
  • З
    Злой
    17-го апреля

    Да потому что по лысине можно еп..нуть ладонью плашмя со всей дури, очень прикольный шлепок получается

    6
    7

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Типы отношений: почему важно знать свой
Типы отношений: почему важно знать свой
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Они перевернут вашу жизнь: названы самые энергетически мощные даты в августе 2025
Они перевернут вашу жизнь: названы самые энергетически мощные даты в августе 2025
Как справиться с депрессией и улучшить свое психологическое состояние
Как справиться с депрессией и улучшить свое психологическое состояние 68
Что происходит с давлением, когда вы пьете зеленый чай и кому не рекомендуется пить этот напиток
Что происходит с давлением, когда вы пьете зеленый чай и кому не рекомендуется пить этот напиток 107
Почему нельзя пить вчерашний чай: выводы, которые вас удивят
Почему нельзя пить вчерашний чай: выводы, которые вас удивят 172
Действительно ли кошки чувствуют болезнь хозяина
Действительно ли кошки чувствуют болезнь хозяина 142

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 39
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 30
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 36
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 51
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Люблю!
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить 75
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Наша Латвия
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней 94
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 39
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 30
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео