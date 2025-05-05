Есть обязательно! Врач назвал 4 фрукта, которые снижают риск онкологии

В последние годы в сфере лечения от онкология произошла настоящая революция. Теперь рак — это не приговор. При этом, по мнению многих медиков, не менее важны исследования в области профилактики этой болезни. Ведь только когда врачи будут точно знать, что ее вызывает, можно будет сказать, что онкология побеждена.

В последние годы в сфере лечения от онкология произошла настоящая революция. Теперь рак — это не приговор. При этом, по мнению многих медиков, не менее важны исследования в области профилактики этой болезни. Ведь только когда врачи будут точно знать, что ее вызывает, можно будет сказать, что онкология побеждена.

По мнению некоторых медиков, рак — это болезнь, которая возникает из-за образа жизни. Поэтому так важно не забывать про правильное питание и умеренную физическую активность. Врачи настаивают: здоровый образ жизни не требует больших усилий, зато он может кратно продлить ваши годы.

Джозеф Салхаб — известный в США гастроэнтеролог. Сейчас мужчина активно ведет свой блог в Сети. Джозеф делится с подписчиками проверенными способами сохранить здоровье. Ведь, по его словам, в последние годы все больше его пациентов заболевают очень опасным видом рака, онкологией толстой кишки.

При этом медик напоминает: нет еды, которая спасет вас от этого пугающего диагноза. Однако все же существуют продукты, которые способны сократить риски появления онкологии, и это научно доказано.

В пример Джозеф приводит арбуз. Медик рассказал: исследование проведенное в 2013 году доказало, что регулярное потребление этой ягоды снижает риск появления онкологии на целых 26%. Джозеф объяснил пользу от арбуза так: «Он содержит ликопин, антиоксидант, который может защитить от повреждения клеток».

Врач также назвал и другой полезный фрукт. По словам Джозефа, не менее полезны в профилактике онкологии — яблоки. Медик объяснил: «В этих фруктах много клетчатки, которая способствует здоровому опорожнению кишечника и может снизить воздействие канцерогенов на толстую кишку».

Кроме того, гастроэнтеролог уверен, что киви тоже очень эффективны в профилактике рака. По его мнению, этот продукт редко попадает в наши продуктовые корзины, а зря. Джозеф напомнил: «Киви богаты витамином С и другими антиоксидантами». Эти вещества спасают клетки от окислительного процесса, который нередко и приводит к онкологии.

Еще, по мнению Джозефа, очень важно не забывать про цитрусы в рационе. Апельсины, лимоны и грейпфруты содержат флавоноиды. Эти вещества обладают мощным противовоспалительным действием. А это очень важно для предотвращения онкологии.