Если вам надоели стандартные рецепты яиц и вы ищете что-то новое, но простое в приготовлении — яйца по-шотландски станут настоящим открытием.

Хрустящая панировка, нежный фарш со специями и яйцо с мягким желтком внутри — это блюдо уверенно покоряет сердца и желудки. Классический рецепт предполагает жарку во фритюре и именно им поделились на странице anny.cooking, рассчитанном на 5 оригинальных и вкусных яиц.

Ингредиенты

Для основания

Куриные яйца 5 шт.

Мясной фарш (смесь говядины и свинины) 500 г

Соль

Молотый черный перец, чеснок и паприка по ½ ч. л

Соус Sriracha (или другой острый соус) 2 ст. л

Зелень (петрушка и зеленый лук)

Для панировки

Сырое яйцо 1 шт.

Мука

Панировочные сухари

Масло

Приготовление

Положите яйца в кипящую соленую воду. Варите ровно 5 минут, чтобы желток остался мягким.

Сразу после варки опустите их в ледяную воду — это облегчит очистку и остановит процесс приготовления.

Смешайте мясной фарш со всеми специями, зеленью и соусом.

Хорошо размешайте, чтобы масса стала однородной и пластичной.

Разделите фарш на 5 частей.

Осторожно очистите отварные яйца.

Каждую часть фарша разомните в плоскую «лепешку» и заверните вокруг яйца и сформируйте шарик.

Обваляйте сначала в муке, затем в яйце, а затем в сухарях.

Нагрейте подсолнечное масло до 170–180 °C.

Аккуратно опустите яйца в горячее масло и жарьте по 5 мин до золотистой корочки.

Затем выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

С чем подавать

Яйца по-шотландски — это уже полноценное блюдо, но к нему идеально подойдут соусы:

Классический ТарТар — для нежного вкуса

Сладкий Чили — для легкого пикантного оттенка.

Горчично-медовый — для интересной гаммы вкусов

Также подавайте с:

листьями салата

запеченным картофелем или пюре

свежим овощным гарниром

Яйца по-шотландски — это не просто вкусно. Это изысканная альтернатива классическим перекусам или идеальный вариант завтрака выходного дня. А еще — это возможность удивить близких или гостей совершенно новым блюдом.

Источник: tsn