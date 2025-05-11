Если вам надоели стандартные рецепты яиц и вы ищете что-то новое, но простое в приготовлении — яйца по-шотландски станут настоящим открытием.
Хрустящая панировка, нежный фарш со специями и яйцо с мягким желтком внутри — это блюдо уверенно покоряет сердца и желудки. Классический рецепт предполагает жарку во фритюре и именно им поделились на странице anny.cooking, рассчитанном на 5 оригинальных и вкусных яиц.
Ингредиенты
Для основания
Куриные яйца 5 шт.
Мясной фарш (смесь говядины и свинины) 500 г
Соль
Молотый черный перец, чеснок и паприка по ½ ч. л
Соус Sriracha (или другой острый соус) 2 ст. л
Зелень (петрушка и зеленый лук)
Для панировки
Сырое яйцо 1 шт.
Мука
Панировочные сухари
Масло
Приготовление
Положите яйца в кипящую соленую воду. Варите ровно 5 минут, чтобы желток остался мягким.
Сразу после варки опустите их в ледяную воду — это облегчит очистку и остановит процесс приготовления.
Смешайте мясной фарш со всеми специями, зеленью и соусом.
Хорошо размешайте, чтобы масса стала однородной и пластичной.
Разделите фарш на 5 частей.
Осторожно очистите отварные яйца.
Каждую часть фарша разомните в плоскую «лепешку» и заверните вокруг яйца и сформируйте шарик.
Обваляйте сначала в муке, затем в яйце, а затем в сухарях.
Нагрейте подсолнечное масло до 170–180 °C.
Аккуратно опустите яйца в горячее масло и жарьте по 5 мин до золотистой корочки.
Затем выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
С чем подавать
Яйца по-шотландски — это уже полноценное блюдо, но к нему идеально подойдут соусы:
-
Классический ТарТар — для нежного вкуса
-
Сладкий Чили — для легкого пикантного оттенка.
-
Горчично-медовый — для интересной гаммы вкусов
Также подавайте с:
-
листьями салата
-
запеченным картофелем или пюре
-
свежим овощным гарниром
Яйца по-шотландски — это не просто вкусно. Это изысканная альтернатива классическим перекусам или идеальный вариант завтрака выходного дня. А еще — это возможность удивить близких или гостей совершенно новым блюдом.
Источник: tsn
