Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Площадь лесных пожаров в Латвии выросла в четыре раза: причиной чаще всего становится человек 1 160

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опустошённый лес после пожара
ФОТО: BB.LV/AI

В апреле в государственных лесах Латвии произошло 37 пожаров, а площадь выгоревших территорий оказалась в четыре раза больше, чем год назад. В большинстве случаев причиной возгораний стала человеческая неосторожность.

С начала пожароопасного сезона в государственных лесах Латвии зарегистрировано уже 37 лесных пожаров. Огонь затронул почти 26 гектаров лесных земель, сообщили в компании «Latvijas valsts meži» (LVM).

Хотя количество возгораний выросло незначительно — год назад к концу апреля их было 32, — площадь пострадавших территорий увеличилась в четыре раза. Это говорит о том, что пожары стали распространяться быстрее и охватывать большие участки леса.

В LVM объясняют ситуацию теплой и сухой погодой. При недостатке осадков лесная подстилка быстро пересыхает, а риск возгорания резко возрастает даже после одной искры или непотушенного окурка.

Для жителей это означает, что даже обычный отдых на природе сейчас требует большей осторожности — особенно в выходные и во время пикников.

Руководитель отдела защиты леса LVM Эдийс Лейшавниекс отметил, что примерно треть всех лесных пожаров в стране происходит именно на территории государственных лесов.

По данным специалистов, большинство пожаров связано с человеческим фактором — неосторожностью или безответственным поведением. Один из случаев в этом году уже признан умышленным поджогом.

Еще три возгорания произошли из-за повреждений линий электропередачи: во время сильного ветра деревья упали на провода и вызвали короткое замыкание.

Важно знать: в пожароопасный период в лесах запрещено разводить костры в неразрешенных местах, бросать окурки и сжигать сухую траву рядом с лесными массивами. Даже небольшой источник огня при сухой погоде может быстро привести к крупному пожару.

Пожароопасный период в латвийских лесах официально действует с 1 апреля и продлится до конца сентября. Именно в это время риск возгораний традиционно становится самым высоким.

В LVM напоминают, что ситуация может ухудшиться уже после нескольких дней без дождя, поэтому лесные службы продолжают внимательно следить за обстановкой.

Читайте нас также:
#Латвия #экология #безопасность #природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Улица с полицией и скорой помощью
Изображение к статье: Пожарные возле старого деревянного дома в Риге, где произошел пожар повышенной опасности
Изображение к статье: Перекрёсток на региональной дороге в темноте
Изображение к статье: Сгоревший автомобиль

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты
Изображение к статье: Алла Пугачева.
Люблю!
Изображение к статье: Как быстро смягчить мясо для шашлыка
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как протереть листья комнатных растений от пыли для блестящего вида
Дом и сад
Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео