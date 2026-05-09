С начала пожароопасного сезона в государственных лесах Латвии зарегистрировано уже 37 лесных пожаров. Огонь затронул почти 26 гектаров лесных земель, сообщили в компании «Latvijas valsts meži» (LVM).

Хотя количество возгораний выросло незначительно — год назад к концу апреля их было 32, — площадь пострадавших территорий увеличилась в четыре раза. Это говорит о том, что пожары стали распространяться быстрее и охватывать большие участки леса.

В LVM объясняют ситуацию теплой и сухой погодой. При недостатке осадков лесная подстилка быстро пересыхает, а риск возгорания резко возрастает даже после одной искры или непотушенного окурка.

Для жителей это означает, что даже обычный отдых на природе сейчас требует большей осторожности — особенно в выходные и во время пикников.

Руководитель отдела защиты леса LVM Эдийс Лейшавниекс отметил, что примерно треть всех лесных пожаров в стране происходит именно на территории государственных лесов.

По данным специалистов, большинство пожаров связано с человеческим фактором — неосторожностью или безответственным поведением. Один из случаев в этом году уже признан умышленным поджогом.

Еще три возгорания произошли из-за повреждений линий электропередачи: во время сильного ветра деревья упали на провода и вызвали короткое замыкание.

Важно знать: в пожароопасный период в лесах запрещено разводить костры в неразрешенных местах, бросать окурки и сжигать сухую траву рядом с лесными массивами. Даже небольшой источник огня при сухой погоде может быстро привести к крупному пожару.

Пожароопасный период в латвийских лесах официально действует с 1 апреля и продлится до конца сентября. Именно в это время риск возгораний традиционно становится самым высоким.

В LVM напоминают, что ситуация может ухудшиться уже после нескольких дней без дождя, поэтому лесные службы продолжают внимательно следить за обстановкой.