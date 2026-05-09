В ночь на субботу жители нескольких краев Латгалии получили предупреждения через систему сотового оповещения из-за зафиксированных у границы беспилотников. В воздух также были подняты истребители НАТО.

Система сотового оповещения ночью была активирована в восточной части Латвии после того, как сенсоры зафиксировали несколько беспилотников у границы страны.

Об этом агентству LETA подтвердил советник командующего Национальными вооруженными силами по вопросам военно-публичных отношений Роберт Скраучс.

По его словам, информация о пересечении границы или падении дронов на территории Латвии не получена. Тем не менее ситуация была воспринята как потенциально опасная, поэтому были задействованы механизмы реагирования.

Жители Резекненского края рассказали, что сначала получили два сообщения системы оповещения, а затем услышали шум истребителей в небе.

В НВС пояснили, что в воздух были подняты самолеты миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Ночью в экстренные службы также поступали сообщения о якобы замеченных дронах и пожарах. По предварительной оценке военных, жители могли принять за беспилотники именно истребители НАТО, а сообщения о возгораниях, скорее всего, не были связаны с объектами у границы.

На этот раз местные самоуправления и службы информировали жителей заметно активнее, чем несколькими днями ранее. Это произошло на фоне критики после инцидента в четверг, когда два прилетевших из России беспилотника упали в Резекне.

Тогда были повреждены объекты хранения нефтепродуктов, а сама ситуация вызвала широкий резонанс в Латвии.

Предупреждения через систему сотового оповещения в ночь на субботу получили жители Резекненского, Лудзенского, Балвского и Алуксненского краев. Информация также публиковалась на сайте «112.lv».

Важно понимать: подобные тревоги не означают автоматической угрозы для населения, однако показывают, что воздушная обстановка у восточной границы остается напряженной.

В НВС подчеркнули, что вместе с союзниками по НАТО продолжают круглосуточно контролировать воздушное пространство и уже усилили подразделения противовоздушной обороны на востоке страны.

Военные также признают, что пока продолжается война России против Украины, случаи приближения или возможного вторжения беспилотников в воздушное пространство Латвии могут повторяться.

Председатель думы Резекненского края Гунтар Скудра сообщил, что самоуправление ночью получало информацию о патрулировании и действиях авиации НАТО.

Похожие предупреждения жители Латгалии уже получали и в предыдущие месяцы — они также были связаны с беспилотниками, предположительно используемыми в войне против Украины.

Как уже сообщал BB.lv, после безнаказанного вторжения дронов в Латвию командующий армией ЛР засомневался в эффективности ПВО. При это премьер-министр Эвика Силиня уверена, что атаки дронов закаляют жителей Латвии.