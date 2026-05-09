В Бауском крае вечером в пятницу произошла смертельная авария — автомобиль сбил девочку-подростка. Ребенок погиб на месте, полиция начала уголовный процесс.

Трагическое ДТП произошло вечером в пятницу в Ислицской волости Баускского края. Около 19:20 полиция получила сообщение об аварии на дороге Бауска — Берзи — граница Литвы.

По предварительной информации, автомобиль Volkswagen сбил девочку 2012 года рождения. От полученных травм подросток скончалась на месте происшествия.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства аварии и начала уголовный процесс.

Пока не сообщается, при каких именно условиях произошел наезд — была ли девочка на проезжей части, имелось ли освещение и какова была видимость на дороге в момент ДТП.

Смертельные аварии с участием пешеходов в Латвии регулярно происходят именно на региональных и местных дорогах, где часто отсутствует освещение или пешеходная инфраструктура.

За последние сутки в стране зарегистрировано 148 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 22 человека. Больше всего аварий — 81 — произошло в Риге и окрестностях.

Среди пострадавших были шесть пешеходов, четыре велосипедиста и водитель электросамоката.

Полиция продолжает расследование обстоятельств гибели подростка.