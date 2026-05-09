В Бауском крае вечером в пятницу произошла смертельная авария — автомобиль сбил девочку-подростка. Ребенок погиб на месте, полиция начала уголовный процесс.
Трагическое ДТП произошло вечером в пятницу в Ислицской волости Баускского края. Около 19:20 полиция получила сообщение об аварии на дороге Бауска — Берзи — граница Литвы.
По предварительной информации, автомобиль Volkswagen сбил девочку 2012 года рождения. От полученных травм подросток скончалась на месте происшествия.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства аварии и начала уголовный процесс.
Пока не сообщается, при каких именно условиях произошел наезд — была ли девочка на проезжей части, имелось ли освещение и какова была видимость на дороге в момент ДТП.
Смертельные аварии с участием пешеходов в Латвии регулярно происходят именно на региональных и местных дорогах, где часто отсутствует освещение или пешеходная инфраструктура.
За последние сутки в стране зарегистрировано 148 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 22 человека. Больше всего аварий — 81 — произошло в Риге и окрестностях.
Среди пострадавших были шесть пешеходов, четыре велосипедиста и водитель электросамоката.
Полиция продолжает расследование обстоятельств гибели подростка.
