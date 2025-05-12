«Когда наш с Олей сын тонул, я стоял возле бассейна и смотрел на него, с коктейлем в руке! Это был первый час отдыха в отеле. Моя супруга стояла рядом, помню, только секунду, как я подумал: «Что она делает?!» ставит коктейль и в одежде ныряет в бассеин, в котором по колено воды.

Через несколько секунд я понял. Оказалось, что в этом бассейне, лягушатник переходит в глубокий с легким наклоном.

Так же, в детстве, тонул я в бассейне, на глазах у десятков людей и моего папы. Мне повезло, что рядом оказался тренер».

Новый капитан спрыгнул с мостика, будучи полностью одетым, и быстро поплыл. Как бывший спасатель, он не спускал глаз с жертвы, направляясь прямо к паре отдыхающих, плавающих между лодкой, поставленной на якорь, и пляжем. «Мне кажется, он думает, что ты тонешь», — обратился мужчина к своей жене. Они играли в воде, брызгаясь друг в друга, и она время от времени вскрикивала, но теперь они просто стояли на песчаной отмели по шею в воде. «У нас все в порядке, что же он делает?» — спросила она с некоторым раздражением. «У нас все в порядке!» — закричал муж, помахав рукой спасателю, но капитан и не подумал остановиться. «С дороги!» — закричал он, проплыв между изумленными владельцами лодки. Прямо за ними, всего в трех метрах от отца, тонула их девятилетняя дочь. Когда капитан вытащил ее из воды, она расплакалась: «Папочка!»

Как капитан, находясь в 15 метрах от отдыхающих, понял то, чего не смог понять отец, находясь всего в трех метрах от тонущей девочки?

Все дело в том, что когда человек тонет, он не издает резкого и пронзительного крика о помощи, как считает большинство людей. Этого Капитана научили распознавать утопающих профессионалы и многолетний опыт. А отец девочки, почерпнул информацию о том, как выглядит утопающий человек, из телевизионных программ. Если вы проводите время на воде или на берегу (а это время от времени делают все), вы должны убедиться в том, что вы и окружающие вас люди знают, по каким признакам можно определить, что человек тонет, еще до того как войти в воду. До того как девочка со слезами закричала «Папочка!», она не издала ни звука. Как бывший спасатель береговой охраны, я не был удивлен этой историей. Когда человек тонет, это редко сопровождается какими-либо звуками. Размахивание руками, брызги и крики, к которым нас готовит телевидение, встречаются в реальной жизни крайне редко.

«Инстинктивная реакция утопающего» (Instinctive Drowning Response), названная так доктором наук Франческо Пиа (Francesco A. Pia), это то, что люди делают, чтобы избежать фактического или предполагаемого удушения при погружении в воду. И выглядит она совсем не так, как думает большинство людей. Никакого размахивания руками, брызг и криков о помощи. Чтобы лучше представлять, как тихо и незрелищно выглядит этот процесс с берега, подумайте вот о чем: среди детей в возрасте до 15 лет утопление является второй по распространенности причиной смерти (сразу после дорожных аварий), а из приблизительно 750 детей, которые утонут в следующем году, каждый второй утонет на расстоянии не более 20 метров от своих родителей или других взрослых. В некоторых случаях взрослый даже будет непосредственно наблюдать за тем, как ребенок тонет, не подозревая о том, что на самом деле происходит. Утопающие редко похожи на утопающих, и в своей статье в журнале On Scene, принадлежащем береговой охране, доктор Пиа подробно описывает инстинктивные реакции утопающего следующим образом:

«За исключением редких случаев, тонущие люди физиологически неспособны позвать на помощь. Дыхательная система человека рассчитана на дыхание. Речь – это ее вторичная функция. Прежде чем речь станет возможной, необходимо восстановить функцию дыхания. Рот тонущего человека попеременно уходит под воду и появляется над ее поверхностью. Рот тонущего человека находится над водой недостаточно долго для того, чтобы он мог выдохнуть, вдохнуть и позвать на помощь. Когда тонущий человек выныривает из воды, ему хватает времени, только чтобы быстро выдохнуть и вдохнуть, после чего он сразу же снова уходит под воду. Тонущие люди не могут размахивать руками, чтобы привлечь внимание. Они инстинктивно вытягивают руки в стороны в попытке оттолкнуться от воды. Такие движения позволяют им всплыть на поверхность, чтобы иметь возможность дышать. Из-за инстинктивных реакций тонущие люди не могут контролировать движения руками. Люди, пытающиеся удержаться на поверхности воды, физиологически не способны перестать тонуть и совершать осмысленные движение – размахивать руками, постараться приблизиться к спасателям или добраться до спасательного снаряжения. От начала и до конца, пока действует инстинктивная реакция, тело тонущего человека остается в вертикальном положении, без малейших признаков поддерживающих движений ногами. Если подготовленный спасатель не вытащит его из воды, тонущий человек может продержаться у поверхности от 20 до 60 секунд перед тем как полностью уйти под воду.

Это вовсе не означает, что человек, зовущий на помощь и отчаянно размахивающий руками, вас обманывает – скорее всего, это приступ паники в воде. Такой приступ далеко не всегда предшествует инстинктивной реакции утопающего и зачастую длится совсем недолго, но в отличие от настоящего утопления жертвы такой паники на воде способны помочь своим спасателям – к примеру, ухватиться за спасательный круг.

Когда вы находитесь на берегу или в воде, вам необходимо обращать пристальное внимание на следующие признаки, свидетельствующие о том, что человек тонет:

Голова жертвы погружена в воду, а рот находится у самой ее поверхности;

Голова откинута назад, рот открыт;

Стеклянные, пустые глаза не фокусируются;

Глаза жертвы закрыты;

Волосы закрывают лоб или глаза;

Жертва держится в воде в вертикальном положении, не совершая движений ногами;

Жертва дышит часто и поверхностно, захватывает ртом воздух;

Пытается плыть в определенном направлении, но безуспешно;

Пытается перевернуться на спину;

Может показаться, что жертва карабкается по веревочной лестнице.

Поэтому, если человек падает за борт и все выглядит нормально, не стоит успокаиваться раньше времени. Иногда самым главным признаком того, что человек тонет, является то, что он не похож на утопающего. Может показаться, что он просто пытается удержаться на воде и смотрит на палубу. Как определить, все ли в порядке? Задайте простой вопрос: «У вас все в порядке?» Если человек вам хоть что-то ответил, тогда, возможно, ему ничего не угрожает. Если в ответ на свой вопрос вы увидите пустой взгляд, у вас есть всего полминуты, чтобы вытащить жертву из воды. И, родители, запомните: дети, играющие в воде, шумят. Если они перестали шуметь, вытащите их из воды и узнайте, почему.

Безопасность ребёнка в воде

Я тренер по плаванию. Нас в институте учили, что ребёнок может утонуть в 30 см воды! Он теряет ориентир, где дно, а где поверхность воды, и делает вдох под водой.

Древние греки говорили: «Кто не умеет дышать, тот не умеет плавать».

Это первое, с чего начинается обучение плаванию.

Особенно опасны надувные круги с широким отверстием и узкими бортиками: ребенок наклоняется к воде, задняя часть круга поднимается и через мгновение может перевернуться, накрыв собой ребенка. Сам он может не выбраться, потеряв ориентир под кругом и сделав роковой вдох под водой.

За ребёнком в воде нужно смотреть, не отрываясь!!!

Круг покупайте с широкими бортиками и маленьким отверстием, чтобы он не выскользнул вниз. И не отводите глаз, пока ребёнок в воде!

Категорически не допускайте игр детей с притапливанием и удержанием под водой (старая дурацкая забава). Даже умеющий плавать может захлебнуться и утонуть или получить страшный стресс на всю жизнь.

И ещё: никогда не учите ребёнка плавать, бросая его на глубину («всё равно выплывет»). Даже если он выплывет, это будет сильнейший стресс.

Приходилось учить таких деток после обучения их «добрыми взрослыми»…

Это животный ужас перед водой. Стоит огромных сил, чтобы научить такого ребёнка плавать.

И ещё раз повторю!

НЕ СВОДИТЕ ГЛАЗ С РЕБЕНКА В ВОДЕ!!! В самом прямом смысле.

Отдать его зимой в бассейн к тренеру — это первое, что должны сделать родители. Нужно научить ребёнка плавать и правильно дышать в воде.

Как правильно дышать?

Этому может научить каждый родитель. В ванне или в любом водоёме.

1 упражнение

Попросите ребёнка надуть щёки и сильно подуть на воду, чтобы на поверхности получилась ямочка. 5 раз.

2 упражнение

Опустив лицо в воду сильно выдыхать, чтобы получились пузырики и пощекотали деткам щёчки. 10 раз. Следите, чтобы выдох был длинным, пока не кончится весь воздух.

Учите детей никогда не делать вдох под водой. Пока лицо в воде — или выдох, или задержка дыхания.

Родители сами могут научить ребёнка лежать на воде — расслабленный лежащий человек не тонет! Его вода держит. Это надо терпеливо объяснить и показать ребёнку.

Самый страшный враг в воде — это страх.

Если что-то не так в воде, надо лечь на спину, расслабиться, широко развести руки и ноги в стороны и громко звать на помощь.

Для этого, конечно, нужно научиться лежать на спине. Лечь на спину надо в том случае, если вы далеко отплыли, а силы кончились. Так вы сможете отдохнуть и адекватно позвать на помощь. Вертикальное положение в воде позволяет легко уйти на дно. Поэтому и надо лечь, широко разведя руки и ноги в стороны. Главное при этом расслабиться, громко себе скомандовать: «Расслабься!» Знаете, помогает! Паника — ваш самый страшный враг в воде.

Ирина БРАГИНА.