Какие эфирные масла отпугивают клещей

Дата публикации: 17.05.2025
Лето и весна — идеальная пора, если бы не одно “но“ — насекомые. Особо опасны клещи, поэтому о том, как защитить себя от укусов стоит нужно думать заранее. Мы расскажем, какие эфирные масла защитят от клещей.

Сейчас очень много разных репеллентных средств от клещей, но в них содержатся токсичные “химикаты», которые могут провоцировать головную боль и тошноту.

Стоит знать, что клещи бояться запаха эфирных масел, поэтому рекомендуется их применять, чтобы защитить себя от укусов.

Взрослым и детям стоит использовать разные эфирные масла.

Взрослым подойдут:

  • базилик и тимьян;

  • розмарин и мята;

  • кедр и лаванда;

  • пальмароза и герань;

  • эвкалипт и баевое дерево.

Детям подойдут:

  • чайное дерево;

  • гвоздика;

  • герань;

  • роза;

  • эвкалипт.

Для приготовления репеллентов от клещей в домашних условиях понадобятся:

  • спирт;

  • базовое масло;

  • уксус.

Какие репеллентные средства от клещей можно приготовить в домашних условиях:

2 ч.л одного из эфирных масел растворить в небольшом количестве спирта, смешать полученные раствор с чистой водой (200 мл) и перелить во флакон с пульверизатором. Полученный спрей можно наносить на волосы, спальные мешки, одежду.

Также вместо спирта можно использовать столовый уксус: на 4 ч.л – 15 капель масла и смешать с 2 ст.л воды.

На основе эфирных масел можно приготовить крем-масло для тело, которое также эффективно в борьбе с клещами.

300 мл эфирного масла соединить с кремом на основе алоэ вера (150 мл) и все ингредиенты взболтать до однородной смеси, потом еще добавить эфирного масла и все взболтать. Полученный крем наносится на любые участки тела.

Автор - Светлана Тихомирова
