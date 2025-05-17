Лето и весна — идеальная пора, если бы не одно “но“ — насекомые. Особо опасны клещи, поэтому о том, как защитить себя от укусов стоит нужно думать заранее. Мы расскажем, какие эфирные масла защитят от клещей.
Сейчас очень много разных репеллентных средств от клещей, но в них содержатся токсичные “химикаты», которые могут провоцировать головную боль и тошноту.
Стоит знать, что клещи бояться запаха эфирных масел, поэтому рекомендуется их применять, чтобы защитить себя от укусов.
Взрослым и детям стоит использовать разные эфирные масла.
Взрослым подойдут:
базилик и тимьян;
розмарин и мята;
кедр и лаванда;
пальмароза и герань;
эвкалипт и баевое дерево.
Детям подойдут:
чайное дерево;
гвоздика;
герань;
роза;
эвкалипт.
Для приготовления репеллентов от клещей в домашних условиях понадобятся:
спирт;
базовое масло;
уксус.
Какие репеллентные средства от клещей можно приготовить в домашних условиях:
2 ч.л одного из эфирных масел растворить в небольшом количестве спирта, смешать полученные раствор с чистой водой (200 мл) и перелить во флакон с пульверизатором. Полученный спрей можно наносить на волосы, спальные мешки, одежду.
Также вместо спирта можно использовать столовый уксус: на 4 ч.л – 15 капель масла и смешать с 2 ст.л воды.
На основе эфирных масел можно приготовить крем-масло для тело, которое также эффективно в борьбе с клещами.
300 мл эфирного масла соединить с кремом на основе алоэ вера (150 мл) и все ингредиенты взболтать до однородной смеси, потом еще добавить эфирного масла и все взболтать. Полученный крем наносится на любые участки тела.
