Анастасия Шубская показала уникальный подарок Дэвида Бекхэма Александру Овечкину

На память о рекордном 895-м голе Овечкина в НХЛ британская звезда преподнесла ему именные бутсы с дарственной надписью: «Передаю огромные поздравления с 895 голами. Немного больше, чем у меня» — пошутил Бекхэм, забивший 127 голов за свою клубную карьеру.

Этот жест стал особенно символичным, подчеркивая уважение между спортсменами мирового уровня. Поклонники отметили, что такой подарок — не просто сувенир, а знак признания выдающихся достижений российского хоккеиста. Овечкин поблагодарил Бекхэма за внимание. Анастасия Шубская сопроводила фото трогательной подписью: «Горжусь тобой!»

Ранее сообщалось, что Овечкин планирует организовать благотворительный аукцион, где эта памятная пара бутс может быть разыграна в поддержку детских спортивных программ.