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Девичья фамилия — менять или не менять: объяснил доктор философии 0 396

Люблю!
Дата публикации: 20.05.2025
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Девичья фамилия — менять или не менять: объяснил доктор философии

Во многих странах, сохранение или смена фамилии после бракосочетания часто кажется привычным, почти автоматическим шагом. Но действительно ли это личный выбор и есть ли у нас осознание исторического и социального давления, которое стоит за этой традицией, попробуем разобраться.

В статье издания Psychology Today, доктор философии Elizabeth Aura McClintock рассмотрела историческое происхождение смены женской фамилии, современные тенденции, а также внутренние дилеммы, с которыми сталкиваются женщины, когда принимают это решение.

Исторические корни: откуда происходит эта традиция

Обычай, по которому женщина меняет свою фамилию на фамилию мужа после брака, берет начало из средневекового английского общественного права. Согласно доктрине покровительства (Doctrine of coverture), принятой в IX веке, женщина считалась юридической собственностью — сначала отца, а затем мужа. Она не могла владеть имуществом, не была независимым юридическим лицом или не имела права голоса в обществе. Фамилия была символом принадлежности.

Это не только правовой факт — это социальная конструкция, передававшаяся из поколения в поколение. Фраза «отдать невесту» в этом контексте не была метафорой, а юридическим актом передачи женщины из одной формы подчинения в другую.

Современные женщины: между личным выбором и общественным давлением

Несмотря на то, что юридически женщина сегодня имеет полное право оставить свою девичью фамилию или даже предложить мужчине взять ее, на практике эта возможность почти невидима. Приблизительно 20% женщин сохраняют свою фамилию после брака. Это признак постепенных изменений, но они все еще очень медленны.

Больше всего на решение оставить свою фамилию влияют образование, феминистские убеждения и профессиональные амбиции.

Гендерная асимметрия: почему меняет только женщина

Смена фамилии в современном браке выглядит как индивидуальное решение. Но почему тогда именно женщина должна «выбирать», менять ли свою фамилию? От женщины ожидается, что она будет жертвовать частью себя своего имени, идентичности ради семейного единства. Если же она этого не делает, ее могут считать «эгоисткой» или «не преданной семье».

Зато мужчина, который хранит свою фамилию, не сталкивается ни с каким осуждением. Такой вариант воспринимается как «нормальный» — хотя юридически изменить фамилию имеет право и мужчина.

Аргументы «за» и «против» смены фамилии

Аргументы «за»:

  • Одна фамилия в семье — для многих это символ единства.

  • Проще для детей — уменьшает путаницу в документах.

  • Личное желание — некоторые женщины действительно хотят носить фамилию мужчины, они видят в этом романтический или символический смысл.

Аргументы «против»:

  • Утрата идентичности — изменение фамилии может привести к ощущению потери собственного «я».

  • Профессиональные последствия — смена имени в карьере, где вы уже узнаваемы, может стать препятствием.

  • Гендерное неравенство — традиция смены только женской фамилии является проявлением неравенства.

Альтернативные модели

Сегодня все больше пар ищут альтернативу:

  • Двойные фамилии из-за дефиса — самый популярный вариант среди тех, кто не хочет отказываться от собственной идентичности.

  • Совместная новая фамилия — пары создают совершенно новую фамилию, символизирующую новую семью.

  • Ротация фамилий детей — один ребенок носит фамилию матери, другой — отца.

  • Супруг берет фамилию жены — хотя редко, но такая практика существует и с каждым годом становится менее экзотической.

Право на сознательный выбор

Смена фамилии после брака — это не просто формальность. Это акт, который влияет на самоопределение женщины, ее карьеру, эмоциональное состояние и социальное восприятие.

Перед тем как принять решение, стоит задать себе несколько вопросов:

  • Почему я хочу (или не хочу) менять свою фамилию?

  • Как это повлияет на мою жизнь, работу, самочувствие?

  • Какие альтернативы и почему именно моя смена должна быть «нормой»?

Вопрос фамилии в браке — это не мелочь. Это лакмусовая бумажка социальных ожиданий, личных границ и гендерного равенства. В XXI веке у женщины должна быть свобода выбора без опасения. А общество должно создать такие условия, в которых этот выбор действительно будет свободным.

Источник: tsn

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