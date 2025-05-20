Если дверца заклинила: как открыть стиральную машину

Стиральная машина сегодня есть дома практически у всех, поэтому многие люди сталкиваются с достаточно распространенной проблемой при ее эксплуатации.

Речь идет о периодическом заклинивании дверцы после стирки, когда замок перестает работать в закрытом положении, что делает невозможным извлечение содержимого барабана.

По словам специалистов, есть три способа решения неурядицы от самого простого до самого эффективного, но достаточно сложного:

Отключите стиральную машину от электросети, подождите около 10 минут, чтобы замок мог автоматически разблокироваться, затем попробуйте снова открыть дверцу. Возьмите прочный шнурок, проденьте его между корпусом машины и дверцей напротив замка, а затем потяните за оба конца, чтобы разблокировать механизм. Отключите стиральную машину от сети и воды, снимите верхнюю крышку и, добравшись до замка изнутри, нажмите на фиксатор, чтобы открыть дверцу вручную.

Источник: prozoro