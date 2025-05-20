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Фанаты Жанны Фриске увидели мистический знак на одежде ее сына Платона 0 429

Люблю!
Дата публикации: 20.05.2025
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Фанаты Жанны Фриске увидели мистический знак на одежде ее сына Платона

Сын Фриске и Шепелева впервые получил именную баскетбольную форму

Дмитрий Шепелев поделился радостным событием в жизни сына Платона. 12-летний наследник шоумена от покойной Жанны Фриске давно занимается баскетболом и очень мечтал обзавестись собственной именной формой.

Теперь Платона можно считать не просто любителем, а почти профессиональным спортсменом. Ему выдали новенькую форму синего цвета с личным номером. Снимок мальчика Шепелев опубликовал на странице в соцсети. «Сегодня большой день для Платона! Первая именная форма баскетбольного клуба и личный номер! Он очень долго об этом мечтал. Поздравляю сына и желаю больших побед!» — подписал телеведущий фото.

Поклонники, едва взглянув на цифры на спортивной майке, ахнули. По мистическому совпадению, Платону дали номер, совпадающий с годом рождения его мамы, — «74».

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Соцсети

«Год рождения Жанны…», «О, как круто!», «Удачи, в добрый путь!», «Талантливый парень растет», — пишут фолловеры.

Помимо баскетбола Платон увлекается и музыкой, хорошо играет на гитаре и пытается сочинять собственные композиции. С момента смерти мамы его воспитывает отец, а с некоторых пор у мальчика появилась мачеха, Екатерина Тулупова, сводная сестра и братик по отцу — Тихон.

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