Baltijas balss logotype

Как в детстве: рецепт овсяного печенья 0 3007

Люблю!
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Как в детстве: рецепт овсяного печенья

Аромат теплого дома, детства и нежности. Именно с такими ассоциациями у многих из нас связано овсяное печенье. Его готовили мамы и бабушки в выходные, им пахло на кухне по вечерам, оно идеально подходит к кофе или чаю, а еще это один из самых простых способов удивить гостей домашней выпечкой.

На странице katherine.nari показали проверенный пошаговый рецепт, который легко повторить даже новичкам. А еще там поделились секретами, как сделать печенье хрустящим или мягким, добавить полезные ингредиенты и избежать типичных ошибок.

Ингредиенты

Овсяные хлопья (геркулес) 100г

Пшеничная мука 100г

Сливочное масло (82%) 90г

Сахар (обычный или тростниковый) 70г

Яйцо 1 шт.

Разрыхлитель 7г

Соль

Приготовление

Овсяные хлопья измельчите в блендере до мелкой крошки. Не нужно превращать их в муку — легкая текстура только улучшит вкус.

Мягкое сливочное масло (достаньте из холодильника заранее) взбейте с сахаром до пышной массы. Это займет 2-3 минуты. Масло должно побелеть и стать пышным.

Добавьте яйцо и снова взбейте. Тесто должно стать однородным, светлым, с кремовой текстурой.

Добавьте к смеси измельченные овсяные хлопья, пшеничную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешивайте до образования мягкого теста.

Сформируйте шарики или слегка придавие кружочки. Выкладывайте на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии 3-4 см друг от друга.

Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте 15–25 мин в зависимости от размера печенья и особенностей духовки. Следите за краями — они должны слегка подрумяниться.

Советы

  • Для хруста: добавьте горсть орехов (грецкие, миндаль, кешью), семена (подсолнечника или тыквы), кокосовой стружки.

  • Для нежности: замените часть муки кукурузной или добавьте 1–2 ст. л сметаны или йогурта.

  • Для детей: добавьте изюм, кусочки темного шоколада или сушеные яблоки.

  • Для пряного вкуса: немного корицы, мускатного ореха или ванили сделают печенье особенно уютным.

С чем подавать домашнее овсяное печенье

  • Кофе или лате — идеальное утреннее наслаждение.

  • К чаю с лимоном — как у бабушки в детстве.

  • С теплым молоком — особенно детям перед сном.

  • В ланчбокс или на перекус — удобно брать с собой на работу или в путешествие.

Домашнее овсяное печенье — это не просто десерт. Это атмосфера, забота о себе, это уют, который можно создать своими руками. Всего через полчаса — и на вашей кухне будет царить аромат ванили, масла и радости.

Источник: tsn

Читайте нас также:
4
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 310
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 473
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 424
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 247

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 105
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 165
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 187
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 398
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 243
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 156
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 105
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 165
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 187

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео