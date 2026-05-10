Сегодня стартует самое скандальное «Евровидение» – Латвия не решилась бойкотировать музконкурс в Вене

Дата публикации: 10.05.2026
Сегодня, 10 мая, участники «Евровидение» прошли по 170-метровой бирюзовой ковровой дорожке на торжественный прием в городскую ратушу, расположенную в центре Вены. Там состоялось официальная церемония открытия «Евровидения», которое бойкотировали ряд стран.

Латвию на «Евровидении-2026» представляет певица Атвара с песней «В тени» («Ēnā»). Она выступит во втором полуфинале.

Вероятность победы Латвии оценивается примерно в 0,3%. То есть надо провести 333 конкурса, что реализовался единственный шанс певицы Атвары на победу.

Основная проблема исполняемой на латышском языке песни — она считается слишком «тихой» и не очень запоминающейся для массового телеголосования по сравнению с яркими и более «вирусными» номерами фаворитов. Впрочем, главное не победа – главное участие.

А вот с участием возникли проблемы. Еще в конце прошлого года Словения, наряду с Ирландией, Нидерландами и Испанией, объявила о бойкоте Евровидения-2026 после того, как Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил, что Израиль останется участником конкурса 2026 года, несмотря на геноцид в Газе. Позже о бойкоте Евровидения объявила Исландия. Также продлен запрет на участие в конкурсе России.

Среди оставшихся конкурсантов список фаворитов возглавляет финский дуэт в составе скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена с Liekinheitin. Их шансы на победу оцениваются в 45%. Также высокие шансы имеют Дания (13%) и Греция (12%).

Какое «Евровидение» без скандала? Поводом для самого громкого музыкального скандала нынешнего «Евровидения» стал текст песни представительницы Румынии Александры Кэпитэнеску «Choke me» («Задуши меня»). Критики усмотрели в названии и строчках, описывающих нехватку воздуха и "взрывающееся легкое", отсылки к сексуальной практике, связанной с удушением.

Конкурс песни «Евровидение-2026» — предстоящий юбилейный 70-й конкурс песни «Евровидение», который пройдёт 12, 14 и 16 мая 2026 года в «Винер-Штадтхалле» в Вене, Австрия, после победы певца JJ с песней «Wasted Love» на конкурсе 2025 года, проходившем в Базеле, Швейцария.

