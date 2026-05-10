Уволен министр обороны Латвии А.Спрудс. Вместо него назначен полковник 8 6836

Политика
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Министр обороны Андрис Спрудс

Министр обороны Андрис Спрудс

ФОТО: LETA

Премьер решила не дожидаться завтрашнего свидания с главой оборонного ведомства.

В воскресенье вечером глава правительства Эвика Силиня заявила, что министр обороны Андрис Спрудс потерял ее доверие. В переводе на простой язык это означает, что глава оборонного ведомства отправлен в отставку.

"Министр обороны Андрис Спрудс утратил мое и общественное доверие. Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. Оборонной отраслью в дальнейшем должен руководить профессионал. Об этом решении я сегодня проинформировала министра и партнеров по коалиции.

Произошедший на этой неделе инцидент с дронами ясно показал, что политическое руководство оборонной отрасли не смогло выполнить обещание о безопасном небе над нашей страной. Общество доверило отрасли исторически самое большое финансирование — почти 5% ВВП. Это огромная ответственность, которая требует четких результатов.

Считаю, что отрасль нуждается в новом, профессиональном подходе. Я пригласила полковника Райвиса Мелниса вступить в должность министра обороны, и он с этим согласился. Его прежний опыт в Национальных вооруженных силах, военное образование в Лондоне и нынешняя работа на Украине создают уверенность в том, что оборона страны будет управляться компетентно, целенаправленно и вне предвыборной риторики", - говорится в только что распространенном заявлении Силини.

Добавим, что после атаки дронов Спрудс написал заявление об отпуске - в связи со смертью родственника.

ДОПОЛНЕНО: Реакция Спрудса на отставку.

Автор - Абик Элкин
