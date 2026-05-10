В воскресенье вечером глава правительства Эвика Силиня заявила, что министр обороны Андрис Спрудс потерял ее доверие. В переводе на простой язык это означает, что глава оборонного ведомства отправлен в отставку.

"Министр обороны Андрис Спрудс утратил мое и общественное доверие. Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. Оборонной отраслью в дальнейшем должен руководить профессионал. Об этом решении я сегодня проинформировала министра и партнеров по коалиции.

Произошедший на этой неделе инцидент с дронами ясно показал, что политическое руководство оборонной отрасли не смогло выполнить обещание о безопасном небе над нашей страной. Общество доверило отрасли исторически самое большое финансирование — почти 5% ВВП. Это огромная ответственность, которая требует четких результатов.

Считаю, что отрасль нуждается в новом, профессиональном подходе. Я пригласила полковника Райвиса Мелниса вступить в должность министра обороны, и он с этим согласился. Его прежний опыт в Национальных вооруженных силах, военное образование в Лондоне и нынешняя работа на Украине создают уверенность в том, что оборона страны будет управляться компетентно, целенаправленно и вне предвыборной риторики", - говорится в только что распространенном заявлении Силини.

Aizsardzības ministrs Andris Sprūds ir zaudējis manu un sabiedrības uzticību. Esmu pieņēmusi lēmumu pieprasīt aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju. Aizsardzības nozare turpmāk jāvada profesionālim. Par šo lēmumu šodien esmu informējusi ministru un koalīcijas partnerus.… — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) May 10, 2026

Добавим, что после атаки дронов Спрудс написал заявление об отпуске - в связи со смертью родственника.

ДОПОЛНЕНО: Реакция Спрудса на отставку.