Одинокая и счастливая: 8 признаков, что вам просто не нужны отношения

Ваши подруги давно и счастливо замужем и воспитывают как минимум двоих ребятишек, а вы все еще коротаете свои вечера в одиночестве? И (о, ужас) совершенно не испытываете угрызения совести по данному поводу? Возможно, все дело в том, что вы просто не хотите идти на поводу общественного мнения и предпочитаете находить счастливые моменты в чем-то еще, помимо брака. Рассказываем, как понять, что вам не нужны отношения.

Вы не оправились от прошлых отношений

Начнем, пожалуй, с банального – вы недавно пережили болезненное расставание и психологически не готовы к тому, чтобы вновь испытать на себе нечто подобное. Вы словно блокируете все, что связано с влюбленностью и пытаетесь убедить других, что самостоятельно со всем справляетесь. Психологи, кстати, поддерживают и напоминают, что «бросаться в омут» сразу же, после неудачного романа не стоит. Лучше дать себе передышку и заводить отношения лишь тогда, когда морально (физически и психологически) будете к этому готовы.

Вам комфортно наедине с собой

Еще один вариант – вы не ищите общения и прекрасно сможете организовать себе досуг. Чтобы почувствовать себя полноценной счастливой личностью, вам вовсе не обязательно собирать вокруг себя свиту поклонников или единомышленников. К тому же, если ваша работа связана с ежедневным общением, то дома вы хотите просто насладиться тишиной и возможностью не объяснять по второму (или третьему) разу, почему вы грустите или раздражены.

Вы привыкли все делать по-своему

Зачем спрашивать у кого-то разрешение, чтобы осуществить свою мечту или подстраиваться под других людей, лишь бы совпасть по графикам, биоритмам и прочим параметрам. Вместо этого вы спокойно делаете то, что считаете нужным: спонтанно отправляетесь в путешествие, меняете место жительства или компанию, открываете в себе новые таланты, экспериментируете со своей внешностью и так далее. И, заметьте, получаете от этого удовольствие, а не оправдываетесь перед кем-то за то, что не посчитали нужным прислушаться к его мнению.

Вы избегаете ответственности

Это одна из самых распространенных причин, если верить психологам, по которой люди не готовы вступать в отношения. Они выбирают ни к чему не обязывающие романы и заканчивают их до того, как начинают понимать, что скоро им придется брать ответственность не только за себя, но и за своего партнера. Такое поведение может свидетельствовать об эмоциональной незрелости и инфантильности, поэтому если вы замечали за собой нечто подобное, то задумайтесь, не пора ли вам повзрослеть и пересмотреть свои взгляды на жизнь.

На 100% вы уверены лишь в себе, но не в других

Вы боитесь доверять другим людям, и это нормально. Прежде, чем подпускать к себе человека, вам необходимо лучше его узнать и понять, нужно ли вам это на самом деле или нет. И если вы не спешите впускать в свой «круг доверия» представителей сильного пола, то это ваше полное право. Возможно, пройдет время, и вы встретите того, кому сможете доверять как себе, а пока остается лишь наслаждаться жизнью и идти к своей цели.

Вы боитесь потерять свободу

Для некоторых людей (дам в том числе) свобода является настолько важным аспектом, что они ни в коем случае не хотят ее ограничивать (или потерять). Они будут яростно отстаивать свои границы и едва лишь партнер попытается их нарушить, сражу же укажут ему на дверь. Например, известно немало случаев, когда партнеры живут отдельно (даже после рождения детей), предпочитая сохранить свою индивидуальность и право заниматься тем, чем они считают нужным. И, заметьте, у них не возникает ссор по поводу бытовых вопросов или воспитания детей – каждый из них живет своей жизнью, но при этом они не забывают о том, что они в отношениях. И если вы тоже относитесь к тем, кто не хочет растворяться в избраннике и зависеть от его мнения или настроения, то в этом нет ничего плохого. Возможно, вам просто на данный момент гораздо комфортнее чувствовать себя независимой, но со временем вы захотите разделить свои эмоции с кем-то другим.

Вы считаете нецелесообразным тратить силы (и эмоции) на других

Вместо того, чтобы расстраиваться или нервничать, ожидая, пока ваш избранник перезвонит или выполнит вашу просьбу, вы тратите свою энергию на развитие и совершенствование своих талантов. Многие дамы, например, признаются, что только после расставания смогли раскрыть какие-то свои способности, продвинуться по карьерной лестнице, улучшить свое благосостояние и почувствовать себя гораздо счастливее.

Вы хотите тратить время на развитие, а не на выяснение отношений с кем-либо

Данный пункт вытекает из предыдущего. Многие успешные женщины согласятся с тем, что вместо того, чтобы тратить время на выяснение отношений, они с большей пользой потратят его на саморазвитие и самосовершенствование. Ведь, например, мало кому из мужчин понравится, что дамы предпочитают сутками торчать на работе, повышая производительность, вместо того, чтобы уделять внимание им. С другой стороны, нет ничего более ценного, чем ощущать поддержку любимого человека и понимать, что он гордится вашими достижениями. Поэтому психологи рекомендуют все же находить золотую середину: правильно расставлять приоритеты и находить компромиссы. Тогда и выяснять отношения не придется, и у вас останется много сил и энергии на реализацию по-настоящему значимых для вас проектов.

Источник: passion