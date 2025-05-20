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Почему некоторые люди постоянно говорят только о себе: объяснение психиатра 0 618

Люблю!
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Почему некоторые люди постоянно говорят только о себе: объяснение психиатра

В жизни каждого из нас случались встречи с людьми, которые могут поддерживать беседу, только о себе. И если в первое несколько раз люди обычно все же выслушивают таких собеседников из вежливости, то со временем этих персонажей стараются избегать. Хотя психиатры настаивают: иногда причины подобного поведения в серьезной болезни. И такие разговоры, на самом деле, могут быть скрытой просьбой о помощи.

Доктор Сохом Дас — известный в Британии судебный психиатр. Мужчина ведет свой блог, в котором он часто говорит о привычных нам вещах, с точки зрения медицины. Недавно Сохом затронул тему, которая, как оказалось, серьезно волнует его подписчиков. Ведь у всех есть приятели или даже родственники, разговоры с которыми — настоящая пытка из-за того, что они не могут перестать говорить о себе.

Первая причина такого поведения на поверхности. Такие разговоры характеры для нарциссов. Люди с этим синдромом по-другому понимают человеческое общение. Для них это не обмен опытом, а очередная попытка самоутвердиться в глазах собеседника. И это можно только принять. Такой человек вряд ли поймет, что вас не устраивает в общении.

Кроме того, причина подобной стратегии поведения может быть в очень низкой самооценке. Врач объяснил это так: «Удивительно, но эгоцентричное поведение иногда может проистекать из скрытой неуверенности в себе, поэтому постоянная самореклама может быть способом добиться одобрения, компенсирующим чувство неполноценности».

Такие люди привыкли, что их не слушают. Поэтому они очень напористо привлекают к себе внимание. Но если вы будете открыты и постараетесь все же услышать собеседника, он может измениться.

При этом еще одной причиной подобного поведения может быть депрессия. Человеку с этой болезнью сложно понять, что он не в порядке. При этом он чувствует себя обычно просто ужасно, и подобные разговоры могут быть для него неосознанным сигналом о помощи: «Такие люди могут жаловаться на свою жизнь, но это может быть потому, что они чувствуют себя настолько несчастными и подавленными, что просто хотят снять это с себя в качестве своего рода катарсиса».

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#депрессия #психология
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