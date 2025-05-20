Почему современные женщины попадают в зависимость от требований общества

За последние годы требования общества к слабому полу существенно изменились. Современные женщины должны успевать все: строить отношения, карьеру, достойно зарабатывать, заводить детей, находить время на себя. Кажется, что вот она — красивая картинка равноправия и счастья. Но часто такая гонка за идеальной жизнью приводит к неприятным последствиям. Наш эксперт, психолог Марина Велес расскажет, зачем мы бежим к успеху и как понять, что для нас на самом деле важно.

Эксперт: Марина Велес, психолог, коуч, мастер нейролингвистического программирования

Чего хочет современная женщина?

Еще пару столетий назад женщина не могла выбирать, как ей жить и чего желать. Сначала за нее все решали родители, а потом супруг. Со временем у слабого пола появилось право выбора, но для абсолютного счастья требовалось немного: хороший человек в роли спутника жизни, дети и работа с небольшой зарплатой.

«Живу нормально: замужем, трудоустроена. Все как у людей».

Сегодня общество не ограничивает женщин в амбициях, поэтому они стараются получить от жизни максимум и все чаще обращаются к специалисту с запросами, решение которых даст им то, чего не хватает.

Есть семья, хочу больше денег

Женщина волнуется за будущее и расстраивается из-за мыслей: «У меня скромная должность, маленькая зарплата» или «Я всего лишь жена и мама, с этим надо что-то делать».

Достойно зарабатываю, нет личной жизни

Уходит с головой в работу, становится резкой, требовательной, не может вовремя переключиться на мягкость, игривость и легкость. Поэтому мужчины уважают ее за успех, восхищаются достижениями, но сторонятся как женщину.

Есть деньги, семья. Но муж стоит на месте

Когда женщина обгоняет спутника по доходам, возникает вопрос: «А зачем он такой нужен. Что скажут люди?» Просто хороший человек больше не ее уровень. Она начинает стыдиться супруга. Ей необходимо, чтобы он тоже работал с мышлением и стал наконец богатым и успешным. Если этого не происходит, женщина начинает лгать окружающим, что муж хорошо зарабатывает и дарит дорогие подарки. Но внутри ее раздирают противоречия, которые мешают жить счастливо.

Сегодня женщинам необходимо «все сразу и самое лучшее». И каждый элемент ее жизни, включая близких, должен соответствовать успешной картинке, которую она создает.

Почему идеальная картинка так важна

Структура нашей личности –– это многовековой генетический слой, на который впоследствии накладывается воспитание. Оно существенно отличается у детей разного пола. К дерзкому, шумному мальчику относятся с пониманием –– мужик растет. Девочку же учат подавлять эмоции и желания. «Ты должна быть послушной, спокойной, хорошей», — слышит она с детства.

Поэтому ориентация на внешнее появляется у женщины с рождения. Первыми на кого она оглядывается — родители, потом — общество. Она ловит каждое слово и взгляд окружающих. Их реакция так важна, будто от этого зависит ее судьба. Девочка вырастает, но продолжает смотреть вокруг и демонстрировать: посмотрите, я хорошая, соответствую. А если в детстве ее сравнивали с другими, то появляется желание доказать, что она самая лучшая. Тогда женщина с еще большим усердием вступает в гонку за идеальной жизнью, чтобы самоутвердиться за счет других.

Кроме этого, мы живем в эпоху потребления, которое активно стимулируется маркетингом. Мы ежедневно видим пропаганду «успешного успеха» в социальных сетях. И понимаем, что современная женщина — это та, которая работает за достойные деньги, выглядит как будто не работает и счастлива в отношениях. А если что-то не успевает, то «здравствуй, обочина жизни». Женщина больше не может быть только хозяйкой. Поэтому создание красивой картинки необходимо, чтобы получить одобрение окружающих.

Последствия гонки за требованиями общества

Бесконечная погоня за успехом приводит к стрессам, усталости, выгоранию и болезням. Нам важно все успеть, поэтому ночью мы пьем снотворное, чтобы быстрее уснуть, утром — литры кофе, чтобы проснуться, а в обед — стимуляторы, чтобы завести себя и продолжить бежать. Добиваемся восхищения, но внутри ощущаем пустоту, которую заполняет только чувство неудовлетворения.

Необходимо осознать: действительно важны только базовые потребности. Все остальное — ради внутреннего состояния. И не всегда то, к чему стремимся, нам действительно нужно.

К примеру, для чего вам более дорогая машина, если уже есть безопасная и удобная? Действительно ли новая принесет счастье? Или это просто способ доказать, что можете ее себе позволить?

Как отличить истинные желания от навязанных стереотипов

Контакт женщины с собой — это победа, к которой действительно нужно стремиться. Когда мы поворачиваемся от общества к себе, то неожиданно осознаем, что не хотим самолеты, бриллианты и Мальдивы. Для счастья нам достаточно небольшого домика и дружной семьи.

Чтобы услышать истинные желания, необходимо разговаривать с собой не в критическом ключе, к которому многие привыкли: «Опять опоздала, не смогла, не заработала», — а вести заботливый диалог.

«Как ты себя чувствуешь? Как я могу улучшить твое настроение? Может, ты хочешь прогуляться? Может, социальные сети не приносят тебе радости, а только напрягают?»

Такие вопросы помогают выяснить причины проблем, понять и поддержать себя. Если человек не привык разговаривать с собой, то искренние ответы приходят не сразу. Требуется время, чтобы перестроить фокус на внутреннее и услышать именно свой голос, а не наставления мамы или самокритика.

На первом этапе можно сделать следующее: мысленно оказаться на необитаемом острове. И представить, что здесь нет родителей, друзей, коллег. Никто не видит вас, мужа, детей, атрибутов успеха. Даже фотографий с этого острова тоже никто не увидит. После этого заглянуть в себя и задать вопрос: «Что действительно важно теперь? Все, что уже есть и то, к чему стремлюсь, — для общества или для меня?»

Куда приводит честность

Искренние разговоры с собой развивают интуицию. В контакте с ней мы принимаем эффективные решения, к которым не всегда приходим, опираясь только на опыт. Женщина с развитой интуицией не поддается всеобщей истерии. Она знает — ей не надо туда, куда все бегут, и начинает жить в гармонии с собой и окружающими. Это и есть путь к личному счастью, а не к ожиданиям общества.

Кроме того, разговоры с собой — лучшая диагностика здоровья. Женщины, которые слышат себя, чувствуют и сбои в работе организма. С ними никогда не случится такой ситуации: ничего не предвещало болезнь, а теперь последняя стадия. Так происходит, только когда тело болит, а его не слышат.

Современные женщины следуют высоким стандартам, которые предъявляет им общество. Мы живем будто за стеклом, где все смотрят друг на друга и меряются амбициями, достижениями и успехом. Но для настоящего счастья и баланса важно сойти с бесконечной гонки потребления, слушать только себя и перестать жить с оглядкой на чужие ожидания.

Источник: passion