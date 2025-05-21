3 вопроса, которые помогут отличить настоящую любовь от страха одиночества

Хороший способ увидеть «красные флажки» в отношениях сразу, а не спустя годы жизни с неподходящим человеком.

Прикладывать усилия для поиска романтического партнёра и принудительно создавать отношения, которых на самом деле не существует, — очень разные вещи. Но иногда мы так торопимся найти кого‑то или боимся остаться в одиночестве, что упускаем из виду это различие. А потом оглядываемся назад и удивляемся, как мы сразу не заметили, что человек нам совершенно не подходит.

Рассказываем, как сделать жизнь проще и лучше.

Чтобы не повторять подобную ошибку, важно научиться сразу, а не годы спустя видеть разницу между отношениями, основанными на настоящей любви, и отношениями, основанными на страхе одиночества. В этом помогут три вопроса.

1. Можете ли вы быть самим собой рядом с этим человеком?

Один из явных признаков отношений, которые строятся на страхе, — неестественное, надуманное поведение. Переживания о том, что можно потерять партнёра, заставляют во всём потакать ему. Например, менять свой характер или жертвовать своими ценностями, чтобы избежать осуждения.

Когда вы постоянно боитесь остаться без партнёра, всё, что вы делаете, превращается в акт сохранения отношений, и это мешает наслаждаться временем, проведённым вместе. Бесконечная адаптация к ожиданиям другого человека заставляет вас игнорировать собственные желания и потребности, что может привести к чувству неудовлетворённости и потере идентичности.

В здоровых отношениях оба партнёра сохраняют свою индивидуальность и поддерживают друг друга. Исследования показывают, что для гармоничного союза невероятно важен баланс между близостью и независимостью. При этом отношения, как правило, заметно портятся, когда возникает одно или несколько из следующих условий и кто‑то один из партнёров:

пытается контролировать другого и влиять на его взгляды;

ведёт себя беспомощно и с трудом справляется в сложных ситуациях;

вторгается в чужие личные границы.

2. Нужно ли вам постоянно находиться рядом с этим человеком, чтобы быть счастливым?

Конечно, мы должны обрести счастье рядом с теми, кого действительно любим. Но для некоторых это счастье становится усилием и попыткой избежать парализующего страха одиночества.

Если в отсутствии партнёра вы чувствуете себя настолько опустошённым и потерянным, что вам кажется, будто вы не способны быть счастливым без него, это может говорить о страхе потерять партнёра, а не о любви.

Желание проводить время с любимым человеком является здоровым и целесообразным для развития отношений. Ожидание, что он будет уделять вам всё своё свободное время, — возможный признак того, что отношения держатся на страхе.

Ещё один вопрос, который стоит себе задать: вы предпочитаете проводить время с партнёром наедине или в компании других людей? Если вам сложно «делиться» любимым человеком с окружающими, скорее всего, вы слишком полагаетесь на него в том, что связано с вниманием к вам и вашим счастьем.

3. Легко ли вызвать у вас ревность?

Ревность — ещё один признак того, что отношения контролируются страхом потери и чувством неполноценности.

Согласно исследованиям, ревновать время от времени нормально и даже полезно, поскольку ревность напоминает партнёрам, что не стоит принимать друг друга как должное. Она усиливает эмоции и добавляет страсти в интимные моменты.

С другой стороны, сильная или иррациональная ревность возникает из‑за страха, что нас бросят. Учёные выяснили, что низкий уровень доверия к близкому может заставлять людей с тревожным типом привязанности ревновать, копаться в вещах партнёра и даже применять психологическое насилие.

Неуверенность в себе в более общем смысле способна развить в нас паранойю, связанную со страхом потерять партнёра. Это только подпитывает токсичность, которая приводит к проблемам в отношениях.

Когда мы отчаянно нуждаемся в человеке, то склонны принимать поспешные решения. Ждать подходящего момента для начала отношений сложно, но именно этот путь ведёт к отношениям, основанным на настоящей любви и общих интересах, а не страхе остаться в одиночестве.