Как по морщинам определить характер человека

Есть люди, которые выглядят значительно моложе своих лет. На это влияют не только генетика и образ жизни. По словам экспертов, мимика управляет нашим старением. Кроме того, мозг настолько заточен реагировать на эмоции, что без труда отличает искреннюю улыбку от фальшивой.

Эмоции — важнейший аспект жизни человека. От них зависит не только удовлетворенность происходящим, но и выживание. Например, страх и тревога заставляли наших предков быть более сдержанными, осторожными, вовремя прятаться от хищников и других возможных опасностей.

Кроме того, без проявления эмоций человек не может выстраивать нормальные отношения с обществом. Благодаря им мы обзаводимся друзьями, второй половинкой, поддерживаем различные социальные связи. Если человек подавляет свои чувства, это разрушает его здоровье и психику.

Выражать эмоции помогает мимика. Наука доказала, что у нас закрепились те черты лица, которые лучше всего отображают то или иное чувство.

«Удивительно, у всех людей одинаковый набор лицевых мышц, но мимика уникальна. Благодаря ей человек может осуществлять обратную связь в процессе коммуникации, что будет способствовать эффективному взаимопониманию», — говорит психолог Ольга Юрьева.

Как эмоции проявляются на лице

Начало нервного импульса, который «рисует» эмоцию на лице, происходит в определенных областях мозга, в том числе и в миндалевидном теле. Оно играет ключевую роль в обработке эмоций и формировании первичных реакций.

«Из миндалевидного тела сигналы передаются в кору головного мозга, где происходит их осознанная обработка и формирование реакции, которую мы можем воспринимать и контролировать. Далее нервные импульсы направляются к моторным нейронам в стволе мозга. Оттуда сигналы уже получают периферические нервы», — говорит эксперт Иван Шитоев.

Весь этот путь нужен для того, чтобы активировать лицевой нерв, который отвечает за активность мимических морщин лица. Они сокращаются, благодаря чему на лице появляются улыбка, гримаса отвращения или другие эмоциональные проявления.

Кстати, от конкретной эмоции будет зависеть, сколько морщин активируется на лице. Так, например, при выражении печали задействованы 5-7 мимических морщин, радости (улыбки) — от 10 до 12, удивлении — около 5-6, гневе — 6-7.

Как эмоции отпечатываются на лице

Лицо человека — это не просто набор черт, а уникальная карта, на которую время, эмоции и образ жизни наносят свои отметины. Нейробиологи доказали, что мимика может формировать устойчивые изменения во внешности.

Вот несколько примеров таких изменений.

Морщины скорби. Они идут от уголков рта вниз к подбородку, могут указывать на частые проявления печали, грусти или разочарования.

Гневливые морщины. Межбровные вертикальные морщины между бровями появляются, когда человек часто раздражен или сосредоточен.

«Гусиные лапки» (морщины вокруг глаз). Они активируются при улыбке, могут указывать на частое проявление радости, смеха и позитивных эмоций.

«С возрастом кожа теряет свою эластичность, покров уже не может так активно восстанавливаться после проявления эмоций. Чем чаще сокращаются мышцы, тем более выражен эффект с течением времени», — говорит Иван Шитоев.