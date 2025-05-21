Как решать семейные конфликты: совет психолога

Одним из наиболее эффективных способов разрешения конфликтов в паре является открытый и честный диалог. Но не все партнеры умеют разговаривать эффективно. Как преодолеть недопонимание и сохранить гармонию в семье через конструктивный разговор друг с другом, рассказала психолог.

Эксперт: Эльда Медоева, антикризисный и трансформационный психолог

В разговоре друг с другом важно не говорить, а слушать и слышать своего партнера.

— Если вы будете внимательно слушать, то в словах вашего партнера вы обнаружите эмоции — часто именно они диктуют, что сказать, и это может отличаться от истинных намерений или желаний. Слушая, задумайтесь: почему он сказал мне именно это, что именно она имеет в виду на самом деле, что я чувствую, слыша эти слова, и почему? Включая голову, вы выключаете эмоции и можете мыслить яснее и видеть больше, — говорит психолог.

Эксперт подчеркнула, что прежде чем сделать выводы, нужно обязательно задать собеседнику уточняющие вопросы: почему для него это важно, что именно он хочет этим сказать, правильно ли вы его поняли и так далее. Не давайте своему мозгу думать за партнера, будьте открыты к тому, о чем вы можете не знать.

— Привычка судить по себе часто мешает договориться. Умение поставить себя на место партнера — редкое качество, но здесь достаточно искреннего желания это сделать, чтобы все получилось. Каждую ситуацию можно увидеть с разных сторон, главное — помнить, что целью диалога является гармония и взаимопонимание, а не навязывание собственной правды любой ценой. Правда у каждого будет своя, — считает Медоева.

Если вы понимаете, что партнер настойчив и единственным выходом будет уступить, попросите что-то равнозначно важное для себя в ответ, возможно, не касающееся темы этого разговора, советует психолог.

— Если в данном вопросе партнер неприступен, то найдите, в чем вы можете попросить его уступить вам. А если договориться никак не получается, отложите разговор до следующего дня. Время многое расставляет по своим местам, — заверила она.

После того как вы внимательно выслушали партнера, не торопитесь указывать ему на его неправильные действия. Критика вызывает негативные эмоции у собеседника, которые мешают говорить здраво, напомнила специалист.

— Вместо критики используйте я-предложения, то есть говорите о том, что произошло с вами в результате определенного поведения партнера. Например, вместо фразы: «Ты постоянно опаздываешь, проявляя ко мне неуважение и заставляя тебя ждать» произнесите: «Я очень расстраиваюсь, когда мне приходится ждать, это обидно и больно». Или замените фразу: «Ты никогда не даришь мне цветов» на слова: «Я так люблю подаренные тобой цветы». Вместо упрека: «Ты меня совсем не понимаешь или не слышишь» скажите: «Мне так хочется быть услышанной, это сделает меня счастливой», — посоветовала Медоева.

Эксперт объяснила, что важно уметь прощать партнера. Ошибки — неотъемлемая часть человеческой жизни:

— Поэтому прощение играет важную роль в восстановлении мира и гармонии в семье.

Безусловно, взаимопонимание нуждается в усилиях и желании обеих сторон. Но даже проявление эмпатии, внимания и мудрости с вашей стороны уже поможет укрепить семейные связи и сделать вашу семью ближе. Отношения — это то богатство, которое стоит беречь и защищать.

Источник: vm