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Круглая дата — причина измен: мнение психолога 0 246

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Дата публикации: 21.05.2025
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Круглая дата — причина измен: мнение психолога

Согласно исследованию, круглые даты возраста могут являться причиной измен. Ученые пришли к выводу, что мужчины чаще всего заводят отношения на стороне в 25–30 лет, а женщины — в 30–35 лет. Новые любовные связи помогают справиться с мыслью о приближении старости.

Эксперт: Маргарита Алексеева, клинический психолог

По ее словам, жизнь человека состоит из различных кризисов. Однако в данном случае кризис — это не что-то плохое.

— Например, к 20 годам молодой человек должен определиться, как он будет проявляться в мире. Примерно в возрасте 25–27 лет человек должен принимать решение, как он на данный момент видит свою профессиональную реализацию, свои взгляды на создание семьи, потому что именно карьера, семья и рождение ребенка относятся к критериям взрослой личности, — рассказала она.

Специалист отметила, что один из сложнейших кризисов происходит в 30 лет, потому что человек хочет резко изменить свою жизнь. В этом возрасте очень часто случаются разводы, в том числе из-за измен.

— Следующий кризис, который называется кризисом среднего возраста, обычно случается в 30 лет. В этот период человек уже сделал первые шаги в жизни и хочет новых свершений. В этом возрасте многие хотят резких, быстрых, мгновенных изменений. Именно поэтому в 30 лет очень часто случаются разводы, происходят романы на стороне, резкие смены работы и направления деятельности. Потому что это такой возраст, когда человек уже отучился, получил профессию, у него есть первый опыт совместного проживания или семейной жизни. И в этот момент, к 30 годам, психика начинает задавать вопрос: «Как я буду дальше жить?» И начинаются эти резкие скачки. Интересно, что в этом возрасте чаще начинают изменять именно мужчины, — объяснила Алексеева.

Следующий кризис происходит к 40 годам, когда человеку нужно выходить на новые смыслы его жизни. Это выход на вершину жизни, то, что называется в психологии акмеизм, — наука о достижении жизненного пика.

— Многие начинают анализировать свои личностные, профессиональные и семейные достижения. В этом возрасте в большинстве случаев начинают изменять женщины. К 30 годам у женщин обычно есть маленький ребенок, и им не до измен, а в 40 лет многие хотят резких перемен в личной жизни, — рассказала Алексеева.

По мнению эксперта, измены в круглые даты — это кризисы, которые происходят в человеческой жизни. Чтобы этого избежать, нужно на каждом жизненном этапе правильно проживать их, отвечать на вопросы, которые встают перед психикой.

Человек должен осознавать, что он не просто радостно живет эту жизнь, прожигая ее день за днем, а реализовывается как личность в профессиональном плане и в семейном. И если этой реализации нет, он не испытывает удовлетворения от своих достижений, тогда и происходят измены. Потому что отношения на стороне — это самый простой способ обмануть кризис, — заключила психолог.

Источник: vm

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