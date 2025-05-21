«Нельзя, я сказала!» Как родительские запреты разрушают психику ребенка

Родительский запрет для ребенка зачастую воспринимается как что-то ужасное и необъяснимое, раздражающее и, что самое страшное, разрушающее психику. Родители чаще всего стараются запретами обезопасить своего ребенка, сделать его жизнь лучше и безошибочной. Но не всегда все проходит так гладко, как планировалось. Поэтому иногда запреты могут разрушать психику ребенка — об этом рассказывает психолог Татьяна Лашманова.

Родительские запреты могут оказывать негативное влияние на психику ребенка по нескольким причинам:

1. Непонимание

Можно вспомнить из своего прошлого ситуации, когда родители в чем-то отказывали, но на вопрос «почему?» мы получали только ответ «потому что!» и не более. Какие чувства и эмоции вы тогда испытывали? Что было внутри вас? «Я, вспоминая себя, отчетливо помню свое негодование и непонимание родителей. Почему они не могут мне ответить? Почему они не объясняют свой запрет? Так получается, что они просто мне вредят? Именно такие вопросы и многие другие были у меня в голове», — отмечает психолог.

«В моменты, когда я не получала четкого ответа, пламя гнева вспыхивало во мне, и хотелось сделать все наперекор родителям или в будущем также отказать им в чем-либо», — делится Татьяна. Запреты могут вызывать у ребенка недоумение. Если он не понимает причины запрета, это может привести к бунту или нежеланию слушаться родителей, а также к агрессии и ненависти (в зависимости от характера запрета).

2. Страх и тревога

Как часто родители что-то запрещают? Раз в год? Три раза в месяц? Или же это происходит постоянно? Частые запреты со стороны взрослых могут начать формировать у ребенка чувства страха и тревоги. На основе постоянных отказов и запретов он может начать бояться не только совершать ошибки, но и проявлять инициативу, совершать какие-либо действия. Ребенок может просто «забиться в угол», ведь ему ничего нельзя, и его задумки плохие. Если мысли, действия и желания постоянно воспринимаются негативно, то лучше вообще перестать думать, действовать и желать. «Все равно никто это не одобрит» — именно так может подумать ребенок при частых отказах.

3. Низкая самооценка

Исходя из второго пункта о частых отказах, можно отметить и снижение самооценки. Как уже говорилось ранее, отказ раз за разом может привести к безынициативности, но также сильно влияет на самооценку и уверенность в себе. Ребенок, которому постоянно говорят, что он делает что-то неправильно, начинает сомневаться в своих способностях. Он будет думать о том, что все его действия не хороши. Если его действия плохие, значит, и сам он «плохой». Таким образом, самооценка снижается.

4. Конфликт с родителями

Запреты со стороны родителей в большинстве случаев приводят к конфликтам с детьми. Также нельзя не отметить недопонимание. В случае, когда родитель что-то запрещает своему ребенку, возникает конфликт. К сожалению, этот конфликт не всегда может быть разрешен, из-за чего появляются дополнительные недопонимания. Это, в свою очередь, может вызвать стресс и эмоциональную нагрузку.

5. Скрытность и дефицит доверия

Чувствуя себя ограниченным, ребенок может начать избегать общения с родителями, которые его ограничивают в его же действиях, мыслях и эмоциях. «Часто вспоминается ситуация моего близкого человека, которого в детстве часто ограничивали. Он не стал плохо относиться к своим родным и прочему, просто начал скрывать ту информацию, которую считал не самым лучшим для родителей. У него начали появляться секреты от них. В итоге у них стали ухудшаться отношения», — рассказывает Татьяна. Дефицит доверия приводит к ухудшению доверительных отношений.

6. Недостаток самостоятельности

Чрезмерные ограничения мешают ребенку развивать самостоятельность и принимать собственные решения, что важно для его психологического развития. Следует трепетно относиться к тому, чтобы ребенок самостоятельно относился к своим желаниям. Желания следует контролировать и делать так, чтобы желаемые действия реализовывались.

Лучше всего находить баланс между авторитетом и свободой ребенка, обсуждая причины запретов и увязывая их с его интересами и чувствами.