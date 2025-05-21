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Почему женщины в браке более подвержены депрессии 0 205

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Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Почему женщины в браке более подвержены депрессии

Мужчины в браке, как правило, реже страдают от депрессии по сравнению с женщинами. Почему так происходит, рассказала психолог.

Эксперт: Маргарита Алексеева, клинический психолог

По словам эксперта, на женщину в браке, особенно если в семье есть дети, ложится сверхнагрузка.

— На женские плечи в браке ложится слишком много обязанностей и ответственности. Многие работают, заботятся о детях, делают с ними уроки, возят на кружки и секции, занимаются домашними делами, готовят, стирают, убирают и создают уют. Нельзя вынести высокую нагрузку. Поэтому она становится одним их факторов развития и формирования депрессии, — уверена психолог.

Многие уверены, что сейчас женщинам живется легче, но даже в крупных городах, если узнают, что жена не готовит, — это вызывает шок у окружающих.

— А ритм мегаполиса заставляет находиться в постоянной гонке в семье и на работе, чтобы все успевать. Это можно негативно сказываться не только на психическом, но и физическом здоровье.

Для возникновения депрессии обычно требуется совокупность биологических, генетических, психологических и социальных причин, перечислила специалист.

— Высокий уровень нагрузки можно отнести к социальным факторам формирования депрессии, — уточнила Алексеева.

Кроме того, исторически сложилось, что у абсолютного большинства женщин в постсоветских странах очень низкая самооценка, считает психолог. Они думают, что постоянно должны соответствовать слишком многим критериям и требованиям разных людей.

— Женщина должна быть заботливой и любящей женой и матерью, реализоваться в профессии, хорошо выглядеть и модно одеваться. Многие в такой гонке перестают заниматься собой, например, не ходят на маникюр и педикюр, на стрижку или массаж. Они «забивают» на себя и полностью растворяются в семейных обязанностях, — описала эксперт.

По ее мнению, мужчины в браке реже подвержены депрессии, потому что с помощью него решают многие свои вопросы.

— От доступного секса до чистых трусиков. А большая часть обязательств в семье исполняет супруга, — заявила Алексеева.

В первую очередь нужно максимально прокачивать навык самоподдержки, поднимать свою самооценку. Женщина должна знать, что с ней все в порядке, независимо от каких-либо условий.

— Ее самооценка не должна зависеть от того, насколько вкусные щи она приготовила, блестит ли пол в ее квартире и принес ли ребенок за четверть одни пятерки, — заверила психолог.

Также желательно следить за своим физическим здоровьем и регулярно сдавать анализы, чтобы не пропустить сильные дефициты, потому что они могут спровоцировать развитие депрессии, напомнила специалист.

Помимо этого, психолог рекомендует выделять время на общение с подругами без мужа и детей, но чтобы это был не «родительский клуб» или «встреча мамочек».

— Это должна быть приятная женская компания, с которой можно сходить в театр, на выставку, в музей и обсудить темы, не относящиеся к семейной и бытовой жизни, — подчеркнула Алексеева.

А еще не стоит забывать и о заботе о своем внешнем виде. Нужно чаще смотреться в зеркало, наряжаться и краситься для себя, посоветовала специалист.

Даже если вам не хочется мыть голову и все надоело, нужно брать себя в руки и приводить в порядок. Это залог хорошего эмоционального состояния и показатель нормального психического здоровья, — заключила психолог.

Источник: vm

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