Сколько игрушек на самом деле нужно ребенку для счастья: цифра вас удивит

Родители, вот вам новость, которая сэкономит кучу денег и нервов: вашему малышу на самом деле нужно всего четыре игрушки для полного счастья. Да, вы не ослышались — именно четыре. Не сорок, не четырнадцать, а ровно столько, сколько поместится в одну небольшую коробку. Этот факт подтвердила доктор Алексия Мец, терапевт и мама близнецов, которая провела целое научное исследование на эту тему.

Казалось бы, чем больше игрушек — тем веселее, но на практике все оказывается с точностью до наоборот. Доктор Мец рассказывает, что родители часто скупают игрушки в надежде, что какая-то из них наконец-то сделает их ребенка гением: «Мы думаем, что вот эта новая развивающая игрушка обязательно в будущем откроет нашему чаду дорогу в лучший вуз мира, но на деле дети просто не могут сосредоточиться ни на чем, потому что их внимание рассеивается между десятками вариантов».

В 2017 году Мец провела любопытный эксперимент в Университете Толедо. Она наблюдала за малышами от полутора до двух с половиной лет в двух разных условиях: в одной комнате было шестнадцать игрушек, в другой — всего четыре. Разница в поведении детей оказалась поразительной. В комнате с шестнадцатью игрушками дети хватали одну вещь, тут же бросали ее и неслись к следующей, совершенно не углубляясь в процесс игры.

Совсем другая картина наблюдалась в комнате с четырьмя игрушками. Дети спокойно изучали каждую вещь, играли с ней дольше и проявляли гораздо больше фантазии. Они строили башни из кубиков, придумывали целые сюжеты с плюшевыми зверями, превращали простые предметы в нечто совершенно новое в своем воображении.

«Когда у детей меньше вариантов, они не боятся пропустить что-то интересное, — объясняет Мец. — Они знают, что успеют все посмотреть, поэтому могут позволить себе уделить каждой игрушке больше времени и внимания».

Почему же меньшее количество игрушек работает лучше? Во-первых, это уменьшает нагрузку на детскую психику — ребенку не нужно постоянно делать выбор, на чем сосредоточиться. Во-вторых, ограниченное количество предметов стимулирует воображение — когда под рукой нет специальной игрушки для каждого возможного сценария, малыш начинает придумывать свои собственные способы игры. В-третьих, это просто удобнее для родителей — меньше уборки, меньше хаоса в доме.

Но что же делать с теми горами игрушек, которые уже скопились в вашей квартире? Доктор Мец не предлагает радикально избавляться от всего — вместо этого она рекомендует систему ротации. Разделите игрушки на несколько наборов и оставляйте доступными только часть из них, периодически меняя комплекты. Это позволит сохранить разнообразие, но при этом не перегружать ребенка. Например, можно оставить на полке четыре-пять игрушек, а остальные убрать в шкаф и доставать через неделю-две — для малыша это будет почти как получить новые.

Главный вывод из этого исследования прост: количество игрушек не делает ребенка счастливее или умнее. Гораздо важнее, чтобы у него было пространство для спокойной, вдумчивой игры и возможность развивать свое воображение.

Так что в следующий раз, когда вам захочется купить очередную яркую безделушку «для развития», вспомните — возможно, вашему малышу будет гораздо интереснее и полезнее поиграть с теми несколькими проверенными игрушками, которые у него уже есть. А сэкономленные деньги можно потратить на что-то действительно важное — например, на хорошую книгу или совместный поход в зоопарк. В конце концов, лучшие детские воспоминания связаны не с количеством игрушек, а с качеством времени, проведенного вместе с родителями.