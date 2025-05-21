Задатки лидера: как их выявить у человека

Люди, обладающие задатками потенциального лидера, умеют урегулировать конфликты не только внутри компании, но и во внешней среде.

Эксперт: Надежда Нестерова, налоговый консультант, руководитель сети бухгалтерских агентств

— К его мнению обязательно прислушиваются. Человек может быть не ярким лидером, но к его мнению всегда прислушиваются. Обычно эти люди умеют принимать критику, если она конструктивна. К тому же лидеры, как правило, любят работать с людьми. Это важно, — отметила она.

Эксперт добавила, что лидеры больше любят хвалить, однако у них нет страха раскритиковать человека за совершенную ошибку. Они могут выступать на публике, даже если не любят этого, умеют сохранять интерес людей, умеют хорошо говорить.

— По моему мнению, лидер — это человек, который создает новые идеи, все внедряет. Тот человек, который готов к изменениям, не консерватор. Это обязательно человек, который умеет дружить с начальством, конструктивно налаживать связи, но не подлизываться, — уточнила Нестерова.

По ее словам, лидеры обычно умеют планировать свои действия, свою жизнь, ставить цели и смотреть на несколько шагов вперед. Такие люди умеют принимать похвалу и комплименты.

Лидеры не боятся брать ответственные задания и распределять обязанности, не стремясь выполнить всю работу в одиночку. Они способны подобрать нужных людей для решения конкретных вопросов. Кроме того, лидер генерирует идеи и умеет защитить свою команду.

По мнению Нестеровой, лидеры логичны в своих поступках и суждениях. Они любят свою работу, умеют подать себя и команду. Лидерство ощущается в поступках.

Источник: vm