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5 вещей, которые стоит срочно проверить у детей на каникулах 0 209

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Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
5 вещей, которые стоит срочно проверить у детей на каникулах

Скоро закончится май. Учебный год подходит к концу, а впереди — долгожданные каникулы. За год дети устали: спина ноет от тяжелого рюкзака, зрение село от гаджетов и школьных досок, а стресс копился от контрольной к контрольной.

Лето — идеальное время, чтобы восстановиться и заняться здоровьем. О том, что важно проверить у ребенка на каникулах — расскажем в нашем материале. Спойлер: многое из этого, конечно же, касается здоровья.

Зрение

Многие дети к концу года начинают жаловаться, что плохо видят с доски или быстро устают при чтении. Это может быть сигналом того, что зрение ухудшилось. Летом можно спокойно записаться к офтальмологу и пройти полное обследование. Врач проверит не только остроту зрения, но и подскажет, как сохранить здоровье глаз.

Состояние зубов

Даже если ребенка ничего не беспокоит, профилактический осмотр у стоматолога нужен раз в полгода. Летом на это есть время и не нужно отпрашиваться с уроков. Врач проверит, нет ли кариеса, воспалений или проблем с прикусом. Чем раньше заметить проблему, тем проще и дешевле ее решить.

Иммунитет и базовые анализы

Проверьте, как обстоят дела с иммунитетом, сдайте базовые анализы — кровь и мочу. Часто скрытые проблемы не видны внешне, но могут сказаться на самочувствии. Врач-терапевт или педиатр подскажет, как поддержать здоровье ребенка перед началом осени. Можно также проверить уровень витаминов, особенно если ребенок быстро устает или часто болеет.

Эмоциональное состояние

Школа — это зачастую стресс для ребенка. Лето — хорошее время, чтобы восстановить душевное равновесие. Можно поговорить по душам, дать ребенку больше свободы, предложить новые впечатления: поездки, кружки, встречи с друзьями. Если что-то тревожит, не бойтесь обратиться к детскому психологу — иногда даже одна беседа помогает разобраться в чувствах.

Спина и осанка

Долгое сидение за партой и тяжелые рюкзаки плохо влияют на осанку ребенка, а еще — часто приводят к возникновению сколиоза. Это стойкое боковое искривление позвоночника, которое чаще всего развивается в школьном возрасте. Оно не только изменяет осанку, но и оказывает негативное влияние на внутренние органы, дыхательную систему, утомляемость и общее самочувствие ребенка.

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#детское здоровье
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