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Как справиться с неприятным запахом тела 0 285

Люблю!
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Как справиться с неприятным запахом тела

Запах пота — проблема довольно распространенная и очень неприятная. Причем как вам, так и окружающим.

Но для начала вот вам интересный факт: чем больше вы стрессуете, тем сильнее пахнет пот! Так что иногда все, что нужно — это успокоиться.

Откуда берется вонючесть?

Из-за бактерий

Сам пот не воняет так, что глаза начинают слезиться. А вот бактерии могут. Как это работает: Пот выделяется — бактерии питаются жиром, который выделяется вместе с потом — после этого они могут выпустить газики.

Почечная недостаточность В этом случае пот пахнет аммиаком.

Сахарный диабет А вот при сахарном диабете пот может пахнуть вообще ацетоном!

Как избавиться от запаха пота

Сразу скажем, ни о каких медицинских вмешательствах вам рассказывать не будем. Это должен советовать только врач. Но народными средствами поделимся.

Душ, причем каждый день! Обязательно используйте средства, которые обезжиривают кожу и не дают бактериям еду.

  • Бритье: все зоны, где особенно сильно может пахнуть, нужно брить. Иначе температура и влажность в этих местах повышается, а значит, бактериям становится лучше жить.

  • Квасцы: это эко-замена дезодорантов. Они не закупоривают кожу и подсушивают ее, опять же, не давая бактериям размножаться. Использовать их нужно после душа.

  • Раствор воды и пищевой соды: промывайте им бритые подмышки и запаха не будет.

  • Лимон: протирайте им места обильного потоотделения и после смывайте водичкой.

  • Хорошее мыло: используйте хвойное, можжевельника или цветочное.

  • Паста Теймурова: найти ее в аптеке, конечно, последнее время — это настоящий квест, почему-то. Но есть и спрей, он тоже подойдет.

  • Цинковая мазь: ее наносят на сухую, чистую кожу 2-4 раза в день. Через месяц запах пота уже не будет так ощущаться.

  • Перекись водорода или хлоргексидин: намочите ватный диск любым из этих средств и протрите кожу.

  • Если вы все-таки предпочитаете дезодоранты, то либо выбирайте экологичные, которые не закупоривают кожу. Либо создайте свой!

Готовится все очень просто:

  • Растопите кокосовое масло на водяной бане;
  • Смешайте в отдельной емкости крахмал, соду и немного эфирного масла. Добавляем в кокосовое масло, перемешиваем.
  • Выкладываем в банку и ставим в холодильник.

Источник: stebel

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