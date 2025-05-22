Массажеры для лица: какие из них бесполезны, а какие вредны

Вы заметили, как много на рынке стало массажеров для лица? И хочется ведь все попробовать! Но действительно ли каждая модель так эффективна, как нас уверяют маркетологи? Косметолог рассказала, какие массажеры покупать точно не стоит — они не только бесполезны, но еще и могут принести вам множество проблем.

Эксперт: Татьяна Аюпова, косметолог

Самые бесполезные и даже опасные массажеры — это те, которые засасывают кожу с вакуумом или у которых есть жесткие щетинки. У некоторых моделей помимо всего прочего есть вибрация. Девушки покупают такие девайсы в надежде улучшить состояние кожи. Но на самом деле домашние массажеры дают не более, чем лимфодренажный эффект и эффект потряхивания, который можно достичь, делая самомассаж лица по массажным линиям.

Я настоятельно не рекомендую увлекаться вакуумным массажером, потому что он ломает хрупкие сосуды на лице. После процедуры видно, как они краснеют. Ни в коем случае массажерами нельзя разминать и мять лицо — это приводит к поломке стенок сосудов, а в будущем и к разным проблемам. Конечно, хочется, чтобы кожа потянулась раз и навсегда. Но проблема отеков, проблема достаточного тонуса кожи, проблема появления морщин — это комплексная проблема, и одним массажером тут не обойдешься.

Для того, чтобы подобрать правильный уход за кожей, необходимо обратиться к профессионалу. Не стоит слушать мнение блогеров и полагаться на их опыт. Не забывайте, что критическое мышление должно быть всегда начеку, иначе рискуете потратить деньги на ветер и обрести множество новых проблем. Берегите себя!

Источник: stebel