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Немецкий картофельный салат 0 389

Люблю!
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Немецкий картофельный салат

Рецепт немецкого картофельного салата невероятно вкусный благодаря идеальному балансу пикантно приправленного картофеля со свежим зелёным луком, петрушкой и хрустящими зёрнами горчицы. Этот картофельный салат отличается от классических картофельных салатов своей заправкой – без майонеза.

Такой салат часто подают горячим или тёплым, хотя холодный тоже вкусный. Заправка готовится из масла и уксуса, одновременно простая в приготовлении, но ароматная и вкусная. Масло можно использовать любимое растительное, не обязательно оливковое. Также для вкуса и текстуры можно добавить обжаренные кусочки бекона. Приготовьте этот салат в качестве салата или гарнира для стейков, птицы или рыбы, он отлично украсит семейный ужин или обед, подойдёт для вечеринок и пикников.

Ингредиенты

Картофель - 1 кг

Винный уксус - 4 ст.л.

Оливковое масло - 100 мл

Горчица зернистая - 2 ст.л.

Зеленый лук - 2 перышка

Свежая петрушка - 3 веточки

Соль - 1 ч.л.

Приготовление

Картофель нарезать брусочками, зеленый лук и свежую петрушку нарезать мелко.

В миске смешать уксус, оливковое масло, горчицу, соль и нарезанную зелень.

В кастрюлю положить картофель и залить водой, вода должна покрыть картофель, выключить огонь и доведите до кипения, убавить огонь на слабый и прикрыть крышкой, варить до готовности 13-15 минут.

Слить воду из картофеля, полить подготовленной заправкой и аккуратно перемешать.

Подавать картофельный салат как закуску или в качестве гарнира.

Советы

  1. Оливковое масло в заправке можно заменить на любое растительное, которое используете в салатах. Идеально подойдут ароматные масла.

  2. Обжаренные кусочки бекона добавят копченный вкус и разнообразят текстуру.

  3. Свежую зелень можно использовать по вкусу.

  4. Молодой картофель можно приготовить с кожицей.

Источник: mediasole

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