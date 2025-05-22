Немецкий картофельный салат

Рецепт немецкого картофельного салата невероятно вкусный благодаря идеальному балансу пикантно приправленного картофеля со свежим зелёным луком, петрушкой и хрустящими зёрнами горчицы. Этот картофельный салат отличается от классических картофельных салатов своей заправкой – без майонеза.
Такой салат часто подают горячим или тёплым, хотя холодный тоже вкусный. Заправка готовится из масла и уксуса, одновременно простая в приготовлении, но ароматная и вкусная. Масло можно использовать любимое растительное, не обязательно оливковое. Также для вкуса и текстуры можно добавить обжаренные кусочки бекона. Приготовьте этот салат в качестве салата или гарнира для стейков, птицы или рыбы, он отлично украсит семейный ужин или обед, подойдёт для вечеринок и пикников.
Ингредиенты
Картофель - 1 кг
Винный уксус - 4 ст.л.
Оливковое масло - 100 мл
Горчица зернистая - 2 ст.л.
Зеленый лук - 2 перышка
Свежая петрушка - 3 веточки
Соль - 1 ч.л.
Приготовление
Картофель нарезать брусочками, зеленый лук и свежую петрушку нарезать мелко.
В миске смешать уксус, оливковое масло, горчицу, соль и нарезанную зелень.
В кастрюлю положить картофель и залить водой, вода должна покрыть картофель, выключить огонь и доведите до кипения, убавить огонь на слабый и прикрыть крышкой, варить до готовности 13-15 минут.
Слить воду из картофеля, полить подготовленной заправкой и аккуратно перемешать.
Подавать картофельный салат как закуску или в качестве гарнира.
Советы
-
Оливковое масло в заправке можно заменить на любое растительное, которое используете в салатах. Идеально подойдут ароматные масла.
-
Обжаренные кусочки бекона добавят копченный вкус и разнообразят текстуру.
-
Свежую зелень можно использовать по вкусу.
-
Молодой картофель можно приготовить с кожицей.
Источник: mediasole
Оставить комментарий