Под светом софитов: из этих знаков получаются звезды шоу-бизнеса

Слава далеко не для всех: некоторые предпочитают размеренный образ жизни, анонимность и незаметность. А другие стремятся к свету софитов и всеобщему обожанию. Немногим удается этого достичь, но некоторым людям повезло от рождения. Представители каких знаков зодиака с большей вероятностью проведут значительную часть своего времени в центре внимания, рассказала таролог.

Рак

Как ни странно, представители знака зодиака Рак составляют наибольший процент знаменитых людей - 11,05 %. В это сложно поверить, ведь чего можно ожидать от домоседа Рака? Они не привыкли гнаться за социальным успехом и не отличаются экстравертной натурой.

В том-то и дело, что сейчас мы можем сидеть дома и прославиться в интернете, так что Раки могут получить и то, и другое. Они могут заниматься своим домашним хозяйством и одновременно выкладывать свои фотографии в интернет днем и ночью, жаждая внимания, которое легко можно получить.

Знаменитости-Раки: Селена Гомес, Ариана Гранде, Марго Робби.

Лев

Мы все знаем, что Львы — искатели славы, но не всем известно, что они не только жаждут популярности и внимания, но и очень хорошо умеют их удерживать.

Управляемые Солнцем, которое всегда находится в центре всеобщего внимания, Львы от природы умеют давать людям то, чего они хотят. Львы — это люди, которые жаждут внимания настолько сильно, что готовы умереть за минуту славы.

Чтобы стать знаменитым и поддерживать эту славу, нужно быть человеком определенного типа, способным выдавать актерское мастерство 24 часа в сутки семь дней в неделю, а также справляться с отказами, потому что когда вы выставляете себя на всеобщее обозрение, вы получаете как одобрение, так и горькое неприятие.

Знаменитости-Львы: Деми Ловато, Дженнифер Лоуренс, Бен Аффлек.

Овен

Это в целом особенность огненной стихии, но Овны в первую очередь относятся к тем людям, которые достаточно сильны, чтобы выдержать испытание славой. Овен — это воин, прирожденный лидер, поэтому слава, которой они жаждут, не всегда та, которую можно найти в социальных сетях.

Вы найдете Овнов не только на хорошо освещенных властных позициях. Обратите внимание на экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в следующий раз, когда захотите понаблюдать за Овном на политической арене.

Известность для них — это то, что может произойти случайно или по воле случая, но она всегда воспринимается как нечто желанное и в некотором роде волшебное.

Знаменитости-Овны: Кристен Стюарт, Кира Найтли, Эмма Уотсон.

Источник: vm