Зачем мозгу, чтобы глаза моргали

То, что моргание защищает глаза от мелкого мусора и поддерживает влажность — это понять можно. Но ученые обнаружили, что моргание помогает мозгу лучше работать! Как?

Еще в 1945 году английский ученый Артур Холл замечает, что во время чтения люди не моргают. А если такое и случается, то только в тех местах, где был пробел. В связи с этим ученый предположил, что моргание помогает мозгу передохнуть, делая паузы.

После психолог Луиза Богертс с коллегами решила продолжить развивать идею Холла. Они провели эксперимент: взяли 15 человек и попросили их прочитать про себя роман Агаты Кристи. Люди читали в течение четырех часов! Все это время ученые следили за каждым участником и выяснили, что люди моргают вовсе не хаотично.

Участники не моргали после слов, которые встречались часто и были им хорошо известны. А вот после прочтения новых слов некоторые люди моргали более усиленно. Ученые объяснили это так, что моргание обеспечивает «когнитивный перерыв», чтобы мозг смог зафиксировать информацию.

Исследователи также отметили, что чаще всего люди моргают, когда видят конец строки или знак препинания. Еще чаще, если конец строки и точка/запятая совпадают. Почему так происходит? По словам ученых, именно в этих точках мозг может немного передохнуть и впитать прочитанную информацию.

Источник: stebel