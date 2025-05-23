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Грызение ногтей: как избавиться от глупой привычки 0 201

Люблю!
Дата публикации: 23.05.2025
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Грызение ногтей: как избавиться от глупой привычки

Грызение ногтей – привычка, знакомая многим. Она кажется безвредной, но может создать массу проблем – от ухудшения внешнего вида рук до серьезных медицинских последствий.

Издание Stylist рассказало, почему возникает эта привычка, как определить ее триггеры и что можно сделать, чтобы от нее избавиться.

Почему мы грызем ногти

Причины грызения ногтей остаются до конца не выясненными, однако врачи считают, что это результат взаимодействия нескольких факторов.

Генетика

Существует наследственная предрасположенность к грызению ногтей или онихофагии. Например, у 36% людей с этой привычкой есть родственники с такой же проблемой.

Психиатрические расстройства

Онихофагия может являться симптомом тревожных расстройств. Известно, что до 24% людей, которые грызут ногти, сталкивались с тревожностью.

Привычка или скука

Грызение ногтей часто связывают с монотонностью или попытками сосредоточиться.

Хотя привычка грызть ногти кажется безвредной, она может привести к серьезным последствиям. Например, повреждение ткани вокруг ногтевого ложа или инфекции. Важно избегать касания лица руками, чтобы уменьшить риск передачи вирусов.

Как определить триггеры

Начните с анализа ситуаций, когда вы грызете ногти.

Ведите дневник

Записывайте, в каких ситуациях или состояниях возникает желание грызть ногти. Это может быть стресс, скука или даже просмотр телевизора.

Привлеките помощника

Попросите близкого человека напоминать вам о моментах, когда вы начинаете грызть ногти, чтобы осознавать свое поведение.

Определите основную проблему

Если привычка связана с психологическими или психиатрическими расстройствами, важно сначала решать эти вопросы.

Эффективные методы борьбы с привычкой

Отмена привычки

Этот метод является частью когнитивно-поведенческой терапии. Он включает в себя распознавание триггеров и развитие альтернативного поведения. Например, вместо того, чтобы грызть ногти, сжимайте антистрессовый мячик или сложите руки в замок.

Использование горького лака

Лаки для ногтей с горьким вкусом создают отвращение к грызению ногтей. Этот метод прост, доступен и во многих случаях доказал свою эффективность.

Физические напоминания

Ношение браслета или другого аксессуара, легко заметить, помогает осознать момент, когда вы собираетесь грызть ногти.

Искусственные ногти или гелевый маникюр

Покрытие ногтей гелем или искусственные ногти могут стать барьером для грызения. Кроме того, люди часто не хотят портить красивый маникюр.

Манипуляция с объектами

Некоторые люди находят удовольствие в перекатывании мелких предметов в руках, что помогает им отвлечься от грызения ногтей.

Лечение медикаментами

В сложных случаях, когда привычка оказывает влияние на качество жизни или сопровождается осложнениями, врач может назначить медикаментозное лечение.

Почему важно бороться с этой привычкой

Кроме косметических проблем, грызение ногтей может вызвать серьезные осложнения:

  • Развитие инфекций из-за повреждений кожи и ногтевого ложа.

  • Нарушение роста ногтей.

  • Воздействие на полость рта, в частности на зубы и десна.

Помните, что грызание ногтей – не только косметическая проблема, но и сигнал организма о внутренних расстройствах. Если привычка сопровождается тревожностью или другими психологическими трудностями, обратитесь к врачу или психологу для подробной консультации.

Ваши ногти могут стать красивыми, здоровыми и ухоженными, если вы уделите внимание своим привычкам и психическому здоровью. Помните: забота о себе начинается с маленьких шагов.

Источник: tsn

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