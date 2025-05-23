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Как научиться прощать и отпускать обиды 0 392

Люблю!
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Как научиться прощать и отпускать обиды

Каждый человек хоть раз в жизни на кого-то обижался или на него кто-то обижался. Все обиды можно разделить на 2 типа.

1 тип: Актуальная обида

Это обида, которая происходит здесь и сейчас, в вашей реальной жизни. Такая обида имеет внутренний смысл. Она подсказывает, что в ваших взаимоотношениях “что-то не так” и вам необходимо что-то изменить.

Например: Обида, потому что вы узнали, что ваш начальник всем в отделе выдал премию, а вам нет.

Как с ней справиться:

С такой обидой вы можете легко справиться, прояснив отношения с человеком на которого вы обиделись. Вы можете в ходе диалога прояснить ситуацию, и в случае необходимости найти какой-то компромисс.

2 тип: Застарелая обида

Эта обида уже не актуальна и не связана с тем, что происходит в вашей жизни. Когда-то эта обида имела смысл, но это в прошлом и сейчас смысл потерян. Но обида вас почему-то не отпускает и тяжелым камнем сидит у вас внутри. Такая обида отнимает силы, вашу энергию, создает лишнее напряжение.

Такие обиды остаются от прошлых уже разорванных отношений, или это детские обиды на родителей. Но "детские" они не потому, что несерьезные, как раз наоборот. Такие обиды возникают у вас в детстве, они сильно ранят вас и эту обиду вы можете носить в себе всю жизнь.

И казалось бы, ну и что, пусть в себе живет, раз глубоко внутри, но она влияет на ваше настоящее и на ваше эмоциональное состояние, на ваши отношения в настоящем.

Обида - это целый букет негативных эмоций, которые обычно прячутся внутри и медленно разрушают вас.

Как возникает обида

В какой-то ситуации вы испытывали сильные эмоции, но не озвучивали их и никак не проявляли вовне. И эти эмоции так и остались внутри вас. Или вы озвучили свои эмоции, но не были услышаны.

Прочитав это, вы можете решить, что хорошо, я отпускаю обиду. Казалось бы, куда уж проще, решить отпустить обиду. Но многим может казаться, что когда-то человек на которого осталась обида был не прав и не достоин или не заслуживает вашего прощения.

В этот момент вам кажется, что обижаясь на человека вы тем самым его наказываете. Но нет! Когда вы обижаетесь -вы НЕ наказываете другого человека.

Ему все равно, обиделись вы или нет, он даже может не понимать, что вы на него обиделись. А вот себя вы очень сильно наказываете своей обидой. Потому что обида -это негативная эмоция, это внутреннее напряжение, которое вы постоянно носите внутри себя.

Обижаясь - вы зачем-то наказываете себя, не другого человека. Поэтому, когда вы прощаете человека, вы делаете это прежде всего для себя.

Если вы приняли решение простить и делаете это усилием воли, то есть вы заставляете уйти эмоции обиды -этим вы ничего не добьетесь. А точнее добьетесь, ваши эмоции затаятся и спрячутся еще глубже, так что достать вы их сможете, только при помощи психолога.

Вы должны знать, что заставить себя простить нельзя! Нельзя заставить себя чувствовать какую-то эмоцию или не чувствовать эмоцию. Если вы злитесь на человека, вы не можете заставить себя ощутить к нему прощение.

На уровне головы, вам будет казаться, что вы простили и отпустили, но по факту это не так. На уровне эмоций у вас все осталось, но спряталось глубоко внутри вас.

И как быть?

Логичным кажется, что для того, чтобы простить нужно уйти от эмоции. Но на самом деле, чтобы простить обиду - вам нужно погрузиться в нее и по полной прочувствовать все охватывающие вас эмоции.

Вы позволяете проявиться этим эмоциям и позволяете себе чувствовать эти эмоции. Когда вы даете пространство для своих чувств, когда вы погружаетесь в них, после у вас произойдет эмоциональное очищение и вы сможете эти эмоции отпустить.

Источник: mediasole

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