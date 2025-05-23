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Роскошный ужин без усилий: ризотто с грибами и пармезаном 0 258

Люблю!
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Роскошный ужин без усилий: ризотто с грибами и пармезаном

Иногда нам всем хочется чего-то ароматного и изысканного — блюда, поражающего вкусом, но не требующего много времени на приготовление. Если вам близки такие ощущения, тогда сливочное ризотто с грибами — идеальный выбор для ужина. Это идеальный вариант для обыденного вечера, романтического ужина или даже посиделок с друзьями.

В своей авторской интерпретации ризотто на странице samura_cooking используются запеченные грибы, красный лук, нежные сливки и тертый пармезан, которые создают глубокий вкус, как в ресторане. Простой процесс приготовления не требует постоянного помешивания как классическое ризото, а результат — невероятно кремовый и вкусный.

Ингредиенты

Грибы 200г

Средний красный лук 1 шт.

Оливковое масло 3–4 ст. л

Паста орзо 200г

Жирные сливки 200 мл

Тертый пармезан 50–70 г

Тимян

Базилик

Петрушка

Соль

Свежемолотый перец

Приготовление Предварительно разогрейте духовой шкаф до 200°C.

Нарежьте грибы ломтиками, а красный лук — полукольцами.

Выложите их в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом. Полейте 2–3 ст. л оливкового масла, посолите, поперчите и по желанию добавьте несколько веточек свежего тимьяна.

Запекайте овощи 20–25 мин, пока грибы не станут мягкими, а лук — карамелизированным. Жареные в духовке овощи имеют гораздо более глубокий вкус, чем тушеные, а также сохраняют приятную текстуру.

Параллельно отварите пасту орзо в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке (обычно 7–9 мин). Слейте воду, оставив немного жидкости для возможного разбавления соуса.

В большой сковороде или сотейнике разогрейте еще немного оливкового масла. Выложите туда запеченные грибы и лук, добавьте орзо и влейте сливки. Хорошо перемешайте, прогрейте все вместе в течение 2–3 мин, пока блюдо не приобретет кремовую консистенцию.

Добавьте тертый пармезан, снова перемешайте, чтобы творог полностью растаял в сливках.

При необходимости добавьте несколько ложек воды из пасты, чтобы сделать соус более шелковистым. Попробуйте и при необходимости добавьте еще соли или перца.

Подавайте горячим и посыпьте свежими травами (например, петрушкой или базиликом).

К этому блюду идеально подойдет бокал белого вина, например совинион блан или пено игре.

Совет

  • Если нет орзо, используйте другие макароны, мелкую пасту или рис.

  • Для вегетарианского варианта убедитесь, что пармезан без животного сычуга или замените его на другой сыр.

  • Если любите острое, добавьте немного чили или чеснока перед запеканием грибов.

Источник:tsn

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