Роскошный ужин без усилий: ризотто с грибами и пармезаном

Иногда нам всем хочется чего-то ароматного и изысканного — блюда, поражающего вкусом, но не требующего много времени на приготовление. Если вам близки такие ощущения, тогда сливочное ризотто с грибами — идеальный выбор для ужина. Это идеальный вариант для обыденного вечера, романтического ужина или даже посиделок с друзьями.
В своей авторской интерпретации ризотто на странице samura_cooking используются запеченные грибы, красный лук, нежные сливки и тертый пармезан, которые создают глубокий вкус, как в ресторане. Простой процесс приготовления не требует постоянного помешивания как классическое ризото, а результат — невероятно кремовый и вкусный.
Ингредиенты
Грибы 200г
Средний красный лук 1 шт.
Оливковое масло 3–4 ст. л
Паста орзо 200г
Жирные сливки 200 мл
Тертый пармезан 50–70 г
Тимян
Базилик
Петрушка
Соль
Свежемолотый перец
Приготовление Предварительно разогрейте духовой шкаф до 200°C.
Нарежьте грибы ломтиками, а красный лук — полукольцами.
Выложите их в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом. Полейте 2–3 ст. л оливкового масла, посолите, поперчите и по желанию добавьте несколько веточек свежего тимьяна.
Запекайте овощи 20–25 мин, пока грибы не станут мягкими, а лук — карамелизированным. Жареные в духовке овощи имеют гораздо более глубокий вкус, чем тушеные, а также сохраняют приятную текстуру.
Параллельно отварите пасту орзо в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке (обычно 7–9 мин). Слейте воду, оставив немного жидкости для возможного разбавления соуса.
В большой сковороде или сотейнике разогрейте еще немного оливкового масла. Выложите туда запеченные грибы и лук, добавьте орзо и влейте сливки. Хорошо перемешайте, прогрейте все вместе в течение 2–3 мин, пока блюдо не приобретет кремовую консистенцию.
Добавьте тертый пармезан, снова перемешайте, чтобы творог полностью растаял в сливках.
При необходимости добавьте несколько ложек воды из пасты, чтобы сделать соус более шелковистым. Попробуйте и при необходимости добавьте еще соли или перца.
Подавайте горячим и посыпьте свежими травами (например, петрушкой или базиликом).
К этому блюду идеально подойдет бокал белого вина, например совинион блан или пено игре.
Совет
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Если нет орзо, используйте другие макароны, мелкую пасту или рис.
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Для вегетарианского варианта убедитесь, что пармезан без животного сычуга или замените его на другой сыр.
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Если любите острое, добавьте немного чили или чеснока перед запеканием грибов.
Источник:tsn
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