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Успеть в мае: что нужно сделать в саду 0 249

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Дата публикации: 23.05.2025
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Успеть в мае: что нужно сделать в саду

Май – это месяц, когда в саду и на огороде работы много. Ведь от того, как интенсивно вы будете работать сейчас, зависит то, насколько хорош будет ваш сад летом и осенью.

Выполните эти ключевые работы в саду в этом месяце, чтобы подготовиться к летнему великолепию, и тому, чтобы вскоре собрать первый урожай ягод и овощей.

Известные британские садоводы Аарон Бертельсен и Бенджамин Поуп назвали для GardensIllustrated работы, которые вам следует выполнить в саду этого месяца.

Рассада

Даже сейчас, когда дни становятся длиннее, а солнце набирает силу, ночи могут быть холодными. Растения, выращенные в теплице или под пленкой, необходимо закалить, постепенно увеличивая влияние стихий, прежде чем их можно будет высаживать. Начните с того, что выносите их на улицу днем и заносите обратно на ночь. После того как вы сделаете это в течение трех дней или около того, вы можете оставлять их на всю ночь в защищенном месте. К этому времени они должны быть готовы к высадке, хотя такие культуры, как фасоль, все еще будут благодарны за покрытие из садового флиса, если температура ночью опустится ниже 7°C.

Газон

Май — это хорошее время для переосмысления краев газона с помощью инструмента для обрезки краев, чтобы создать четкую линию, которую можно будет легко подстричь летом. Теперь искорените любые сорняки, чтобы предотвратить их распространение, и полейте все, что недавно посажено, если наступает засуха. Май — это время последних подготовительных работ и высадка новых растений в саду, чтобы обеспечить их успех в течение года.

Огород

Такие растения, как помидоры и вьющаяся фасоль, должны быть в земле в мае, чтобы иметь достаточно времени для созревания и получения урожая. Подумайте о хороших крепких опорах — чтобы растения могли взобраться вверх, их следует установить перед высадкой.

Продолжайте сеять салат, чтобы обеспечить последовательность урожая в течение всего лета и осени. Посев небольшого количества каждые 3-4 недели должно сработать, но помните, что нет смысла выращивать больше, чем вы можете съесть или отдать, и нет смысла сеять много, если вы собираетесь отсутствовать пол-лета.

Посейте сахарную кукурузу. Если вы еще этого не сделали, это ваш последний шанс посеять тыквы, кабачки и цуккини. Они действительно должны быть в земле до середины мая, чтобы иметь время правильно вырасти и созреть.

Это идеальное время для посева озимых капустных. Нет смысла делать это раньше, иначе у вас будет больше зелени, пока летние культуры еще хорошо растут. Такие культуры, как капуста и кале, имеют лучший вкус после похолодания, повышающего уровень сахара в их листьях.

Подкапывайте картофель. Когда появятся верхние побеги картофеля, соберите почву или добавьте компост, чтобы сделать бугор. Вокруг молодых стеблей, чтобы стимулировать образование большего количества клубней и защитить от поздних заморозков.

Полив

Когда погода становится теплее и растения вступают в период активного роста, вы должны тщательно поливать и — особенно растения в контейнерах — подкармливать. Что касается полива, мантра, как всегда, заключается в том, чтобы поливать хорошо, но не часто. Действительно хорошее увлажнение поощрит растения расти корнями глубоко в почву и сделает их менее уязвимыми в засуху.

Цветы

Подвяжите новые побеги вьющихся растений. С приближением лета подвяжите молодые вьющиеся растения, такие как клематис и душистый горошек, а также такие культуры, как помидоры, вьющиеся кабачки и фасоль.

Многолетние растения

Сейчас идеальное время, чтобы позаботиться о многолетних растениях

Уменьшите новые побеги примерно на треть,

чтобы стимулировать рост более крепких и устойчивых растений.

Посадите нежные растения

Закаливайте свои нежные растения и высадите их в сад. Можно посадить традиционные летние клумбы, а также канны, георгины и гедихиумы.

Возьмите черенки многолетних растений

Увеличьте количество летних многолетних растений, взяв черенки со стеблями и мягкими кончиками. Сначала держите их во влажной среде, чтобы они быстро укоренились и их можно было выращивать для высадки летом.

Источник: tsn

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