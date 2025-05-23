Baltijas balss logotype

В красном - на свадьбу: можно или нет 0 238

Люблю!
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
В красном - на свадьбу: можно или нет

Свадебный сезон набирает обороты и главным, неизменным для многих гостей остается вопрос: что же надеть.

Если вы рассматриваете вариант красного наряда, но не уверены, что это уместно — вы не одиноки в своих сомнениях. Яркий и страстный красный цвет вызывает много эмоций и имеет противоречивую репутацию, особенно когда речь идет о таком чувствительном моменте, как свадебная церемония. Является ли красным новым черным или же новой модной ошибкой, рассказало издание WomanAndHome.

Красный — цвет любви и уверенности

В западной культуре красный цвет обычно ассоциируется с любовью, страстью, уверенностью и праздничностью. Он притягивает взгляд, символизирует силу и часто используется в вечерней и праздничной моде. Многие дизайнеры считают красный одним из самых выигрышных цветов для коктейльных платьев. Однако именно поэтому возникает дилемма: не будет ли красный наряд на свадьбе слишком дерзким или даже затмит невесту.

Красный цвет на свадьбе — это о радости и энергии. Свадьба — это счастливое событие и яркие цвета отражают атмосферу праздника. Как и черные платья, ранее считавшиеся неуместными на свадьбах, красный сегодня потерял табу. В 2025 году LRD («little red dress» — маленькое красное платье) признано стильным и приемлемым для такого праздничного события.

Когда красный — не лучший выбор

Впрочем, даже в современном мире остаются нюансы, которые стоит учитывать.

Культурный контекст

В некоторых культурах красный — традиционный цвет невесты, символ удачи и счастья. В таком случае гость в красном может невольно нарушить традицию или даже оскорбить семью. Всегда следует проверить культурное происхождение невесты или жениха, а также стилистику праздника.

Этикет и слухи

Существует старая суеверная мысль, что женщина в красном на свадьбе будто намекает на прошлые отношения с женихом. Хотя это выглядит архаично и абсурдно, в определенных консервативных кругах эта «бабушкина басня» может восприниматься серьезно.

Затмить невесту

Красный — очень насыщенный цвет, который привлекает внимание. Если наряд будет откровенным, облегабщим или с глубоким декольте — риск «перетянуть внимание» от главной героини праздника, невесты, возрастает. А это уже считается нарушением свадебного этикета.

Как выбрать красный образ на свадьбу

Несколько советов, как носить красный на свадьбе стильно, уместно и без ущерба для этикета:

  • Выбирайте приглушенные или благородные оттенки — бордо, терракотовый, коралловый или малиновый выглядят элегантно, не столь агрессивны, как алый.

  • Избегайте слишком открытых фасонов — пусть внимание к цвету не сочетается с чрезмерной сексуальностью.

  • Добавьте красного в аксессуары — красная сумка, туфли или серьги — это способ быть в тренде, однако не нарушать дресс-код.

  • Проверьте дресс-код приглашения — если невеста не просила избегать определенных цветов, смело одевайте красное.

  • Спросите у пары, если сомневаетесь — это всегда уместный жест уважения.

Альтернативы для сомневающихся

Если вам нравится идея красного, но вы не хотите рисковать, обратите внимание на подобные варианты:

  • Вишневый — насыщенный, но более спокойный.

  • Теплый коралловый — великолепный для летних свадеб.

  • Розово-красный омбре — модный и мягкий вариант.

  • Принт с красными элементами — принты с цветами или геометрией на белом или пастельном фоне.

Красный — это не запретный плод свадебной моды. Это стильный, энергичный выбор, вполне допустимый при уважении к формату события, невесты и культурного контекста. В конце концов, свадьба — это праздник любви и красный лучше передает это настроение. Просто выбирайте с умом, стилем и сердцем.

Помните, главная цель наряда гостя на свадьбе — не только выглядеть красиво, но и подчеркнуть торжество момента, не омрачить счастье тех, кто в этот день главный.

Источник: tsn

Читайте нас также:
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 310
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 474
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 426
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 247

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 108
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 166
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 188
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 402
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 244
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 157
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 108
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 166
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 188

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео