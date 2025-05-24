5 десертов с клубникой, которые обязательно стоит попробовать

Клубника — нежная и ароматная ягода, которая столетиями вдохновляет кулинаров на создание ярких десертов. Наверняка и твои любимые не откажутся от кусочка клубничного лакомства, приготовленного заботливыми руками.
Клубничное суфле
Нежный и красивый десерт буквально тает во рту. Подавать суфле лучше холодным.
Ингредиенты:
300 г свежей или размороженной клубники; 80 г сахара; 3 яичных белка; 10 г желатина; 50 мл воды; 1 ч. л. лимонного сока.
Как приготовить:
Замочи желатин в холодной воде на 10 минут, чтобы он набух. В это время измельчи клубнику в блендере до однородности, затем соедини с сахаром. Перелей массу в кастрюлю с толстым дном и слегка подогрей.
На водяной бане или в микроволновке нагрей набухший желатин. Когда он полностью растворится, добавь к нему клубничную массу. Тщательно перемешай ингредиенты и отложи в сторону.
Взбей охлажденные белки до устойчивых пиков. Аккуратно смешай их с остывшей клубничной массой, чтобы сохранить воздушность. Наполни полученным суфле креманки и отправь в холодильник до полного застывания.
Клубничный блинный торт
Нежный и ароматный летний десерт отлично подойдет и для чаепития, и для праздничного стола.
Ингредиенты:
для блинов:
500 мл молока; 2 яйца; 1 ст. л. сахара; щепотка соли; 200 г пшеничной муки; 2 ст. л. растительного масла.
для крема:
250 г творожного сыра или маскарпоне; 200 мл жирных сливок; 2–3 ст. л. сахарной пудры; 1 ч. л. ванильного экстракта. _ для прослойки и украшения:_
300 г свежей клубники; 1 ч. л. лимонного сока; 1 ст. л. сахара.
Как приготовить:
Взбей яйца с сахаром и солью, добавь молоко, муку, растительное масло. Перемешай до однородности и оставь тесто на 15 минут. Затем пожарь тонкие блины на хорошо разогретой сковороде и остуди их.
Чтобы приготовить крем, взбей творожный сыр с сахарной пудрой и ванилью, затем аккуратно введи сливки, также взбитые до пиков. Крем должен получиться воздушным.
Часть клубники нарежь небольшими кусочками, смешай с сахаром и солью. Другую часть оставь для украшения.
Теперь собери торт. Выложи на плоское блюдо блин, смажь его кремом, а сверху уложи клубничную начинку. Повторяй действия, пока не закончатся блины. Верх торта укрась кремом и свежей клубникой.
Клубничный зефир
Всего за час ты можешь приготовить натуральный ароматный десерт без лишнего сахара и добавок.
Ингредиенты:
250 г свежей клубники; 75 г сахара; 1 ст. л. меда; 2 ст. л. яблочного пюре; 8 г агар-агара; 1 яичный белок.
Как приготовить:
Промой клубнику, удали плодоножки и протри через сито либо измельчи блендером до состояния однородного пюре. Вылей клубничное пюре в кастрюлю, добавь мед и сахар. Перемешай и доведи до кипения на среднем огне, периодически помешивая.
Далее разведи агар-агар небольшим количеством воды согласно инструкции и постепенно введи его в кипящее клубничное пюре. Вари смесь около минуты, пока масса не станет густой.
Взбей куриный белок до устойчивых мягких пиков и аккуратно вмешай его в еще горячую клубничную массу. Придай зефиру форму и выложи на пергамент. Оставь десерт застывать при комнатной температуре минимум на 4 часа или поставь в холодильник на ночь.
Клафути с клубникой
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Нежная французская выпечка — что-то среднее между пирогом и запеканкой. С клубникой клафути получается особенно сочным и ароматным.
Ингредиенты:
300 г клубники; 3 яйца; 100 г сахара; 100 г муки; 250 мл молока; 1 ч. л. ванильного сахара; щепотка соли; 20 г сливочного масла.
Как приготовить:
Помой ягоды, очисти от хвостиков и разрежь пополам. Далее взбей в миске яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены, добавь ваниль. Затем всыпь муку и хорошо размешай до однородности. После влей молоко и снова перемешай — тесто должно получиться жидким, как для блинов.
Разогрей духовку до 180 °C. Смажь форму для запекания сливочным маслом и выложи клубнику на ее дно. Залей клубнику яичной смесью и отправь в духовку на 35–40 минут. Готовность десерта проверь деревянной палочкой — она должна выходить чистой.
Клубничный тарт с заварным кремом
Нежный, ароматный и очень красивый десерт легко украсит твой стол.
Ингредиенты:
для песочного теста:
200 г муки; 100 г сливочного масла; 50 г сахарной пудры; 1 яйцо; щепотка соли.
для заварного крема:
500 мл молока; 4 яичных желтка; 100 г сахара; 30 г кукурузного крахмала; 1 пакетик ванильного сахара.
для украшения:
300 г свежей клубники.
Как приготовить:
Для начала приготовь тесто. Для этого смешай в миске муку, сахарную пудру и щепотку соли. Затем нарежь холодное сливочное масло кубиками и перетри с мукой в крошку. Добавь яйцо и быстро замеси тесто. Сформируй шар, заверни его в пленку и убери в холодильник на 30 минут.
Раскатай тесто и выложи его в форму. Сделай бортики, проколи дно вилкой, накрой пергаментом и насыпь груз, например фасоль. Выпекай основу 15 минут в разогретой до 180 °C духовке. Затем убери груз и допеки еще 10 минут до легкой золотистости.
Далее приготовь заварной крем. Смешай желтки с сахаром, добавь крахмал. Вскипяти молоко с ванилью, тонкой струйкой введи его в яичную смесь, постоянно помешивая. Верни все на плиту и вари на медленном огне до загустения, не переставая мешать.
Выложи остывший заварной крем на основу и разровняй. Сверху красиво уложи нарезанную клубнику.
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