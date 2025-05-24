5 десертов с клубникой, которые обязательно стоит попробовать

Клубника — нежная и ароматная ягода, которая столетиями вдохновляет кулинаров на создание ярких десертов. Наверняка и твои любимые не откажутся от кусочка клубничного лакомства, приготовленного заботливыми руками.

Клубничное суфле

Нежный и красивый десерт буквально тает во рту. Подавать суфле лучше холодным.

Ингредиенты:

300 г свежей или размороженной клубники; 80 г сахара; 3 яичных белка; 10 г желатина; 50 мл воды; 1 ч. л. лимонного сока.

Как приготовить:

Замочи желатин в холодной воде на 10 минут, чтобы он набух. В это время измельчи клубнику в блендере до однородности, затем соедини с сахаром. Перелей массу в кастрюлю с толстым дном и слегка подогрей.

На водяной бане или в микроволновке нагрей набухший желатин. Когда он полностью растворится, добавь к нему клубничную массу. Тщательно перемешай ингредиенты и отложи в сторону.

Взбей охлажденные белки до устойчивых пиков. Аккуратно смешай их с остывшей клубничной массой, чтобы сохранить воздушность. Наполни полученным суфле креманки и отправь в холодильник до полного застывания.

Клубничный блинный торт

Нежный и ароматный летний десерт отлично подойдет и для чаепития, и для праздничного стола.

Ингредиенты:

для блинов:

500 мл молока; 2 яйца; 1 ст. л. сахара; щепотка соли; 200 г пшеничной муки; 2 ст. л. растительного масла.

для крема:

250 г творожного сыра или маскарпоне; 200 мл жирных сливок; 2–3 ст. л. сахарной пудры; 1 ч. л. ванильного экстракта. _ для прослойки и украшения:_

300 г свежей клубники; 1 ч. л. лимонного сока; 1 ст. л. сахара.

Как приготовить:

Взбей яйца с сахаром и солью, добавь молоко, муку, растительное масло. Перемешай до однородности и оставь тесто на 15 минут. Затем пожарь тонкие блины на хорошо разогретой сковороде и остуди их.

Чтобы приготовить крем, взбей творожный сыр с сахарной пудрой и ванилью, затем аккуратно введи сливки, также взбитые до пиков. Крем должен получиться воздушным.

Часть клубники нарежь небольшими кусочками, смешай с сахаром и солью. Другую часть оставь для украшения.

Теперь собери торт. Выложи на плоское блюдо блин, смажь его кремом, а сверху уложи клубничную начинку. Повторяй действия, пока не закончатся блины. Верх торта укрась кремом и свежей клубникой.

Клубничный зефир

Всего за час ты можешь приготовить натуральный ароматный десерт без лишнего сахара и добавок.

Ингредиенты:

250 г свежей клубники; 75 г сахара; 1 ст. л. меда; 2 ст. л. яблочного пюре; 8 г агар-агара; 1 яичный белок.

Как приготовить:

Промой клубнику, удали плодоножки и протри через сито либо измельчи блендером до состояния однородного пюре. Вылей клубничное пюре в кастрюлю, добавь мед и сахар. Перемешай и доведи до кипения на среднем огне, периодически помешивая.

Далее разведи агар-агар небольшим количеством воды согласно инструкции и постепенно введи его в кипящее клубничное пюре. Вари смесь около минуты, пока масса не станет густой.

Взбей куриный белок до устойчивых мягких пиков и аккуратно вмешай его в еще горячую клубничную массу. Придай зефиру форму и выложи на пергамент. Оставь десерт застывать при комнатной температуре минимум на 4 часа или поставь в холодильник на ночь.

Клафути с клубникой

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Нежная французская выпечка — что-то среднее между пирогом и запеканкой. С клубникой клафути получается особенно сочным и ароматным.

Ингредиенты:

300 г клубники; 3 яйца; 100 г сахара; 100 г муки; 250 мл молока; 1 ч. л. ванильного сахара; щепотка соли; 20 г сливочного масла.

Как приготовить:

Помой ягоды, очисти от хвостиков и разрежь пополам. Далее взбей в миске яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены, добавь ваниль. Затем всыпь муку и хорошо размешай до однородности. После влей молоко и снова перемешай — тесто должно получиться жидким, как для блинов.

Разогрей духовку до 180 °C. Смажь форму для запекания сливочным маслом и выложи клубнику на ее дно. Залей клубнику яичной смесью и отправь в духовку на 35–40 минут. Готовность десерта проверь деревянной палочкой — она должна выходить чистой.

Клубничный тарт с заварным кремом

Нежный, ароматный и очень красивый десерт легко украсит твой стол.

Ингредиенты:

для песочного теста:

200 г муки; 100 г сливочного масла; 50 г сахарной пудры; 1 яйцо; щепотка соли.

для заварного крема:

500 мл молока; 4 яичных желтка; 100 г сахара; 30 г кукурузного крахмала; 1 пакетик ванильного сахара.

для украшения:

300 г свежей клубники.

Как приготовить:

Для начала приготовь тесто. Для этого смешай в миске муку, сахарную пудру и щепотку соли. Затем нарежь холодное сливочное масло кубиками и перетри с мукой в крошку. Добавь яйцо и быстро замеси тесто. Сформируй шар, заверни его в пленку и убери в холодильник на 30 минут.

Раскатай тесто и выложи его в форму. Сделай бортики, проколи дно вилкой, накрой пергаментом и насыпь груз, например фасоль. Выпекай основу 15 минут в разогретой до 180 °C духовке. Затем убери груз и допеки еще 10 минут до легкой золотистости.

Далее приготовь заварной крем. Смешай желтки с сахаром, добавь крахмал. Вскипяти молоко с ванилью, тонкой струйкой введи его в яичную смесь, постоянно помешивая. Верни все на плиту и вари на медленном огне до загустения, не переставая мешать.

Выложи остывший заварной крем на основу и разровняй. Сверху красиво уложи нарезанную клубнику.