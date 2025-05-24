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Наш мозг стареет на 30% быстрее, чем у предыдущих поколений 0 261

Люблю!
Дата публикации: 24.05.2025
Techinsider
Наш мозг стареет на 30% быстрее, чем у предыдущих поколений

Главный признак старения мозга — проблемы с концентрацией внимания. Если вы чувствуете, что не можете подолгу читать книгу или доделать рабочие задачи, не отвлекаясь на телефон, то вы не одиноки: исследования показывают, что это бич современного общества, который затрагивает большую часть населения независимо от возраста.

Старение мозга, да и всего организма в целом, неизбежно. Но некоторые привычки этот процесс могут либо замедлить, либо, наоборот, ускорить.

Глория Марк, профессор информатики Калифорнийского университета в Ирвайне, на протяжении более двух десятилетий изучала взаимодействие человека с компьютером и анализировала, как рост использования технологий в обществе повлиял на устойчивость внимания людей. Результаты оказались неутешительные: оказалось, что продолжительность концентрации внимания среднестатистического человека на одном экране на данный момент составляет 47 секунд, хотя в 2004 году это время составляло 2,5 минуты.

По словам исследователя, в том, что наш мозг стал часто переключать внимание, виновата и эволюция (человеческий мозг биологически запрограммирован на быстрое выявление потенциальных угроз или изменений в происходящем вокруг нас мире), и развитие технологий (популярность коротких 30-секундных роликов, огромный шквал новостей и уведомлений в соцсетях).

«Наше внимание приучилось фокусироваться только на этих коротких вспышках, и это нарушает наши естественные циклы концентрации».

Стейси Най, клинический психолог из Университета Висконсин-Милуоки.

Все это чревато более быстрой деградацией мозга, которая, помимо снижения концентрации внимания, проявляется еще и такими симптомами, как ухудшение памяти, трудности с решением сложных задач, ослабление логического мышления и повышение уровня тревожности.

Как это исправить?

Ученые считают, что один из лучших способов переобучить свой разум и внимание — делать «активные» перерывы. Во время выполнения рабочего задания или тем более в выходной день стоит отвлекаться от всех гаджетов на 20–30 минут и выйти прогуляться на улицу, пообедать в кафе около офиса или дома, заняться рукоделием или любой другой физической деятельностью. Составьте целый список дел, которыми вы могли бы занять свои перерывы, ежедневно выбирайте идеи из этого списка.

При этом телефон необходимо перевести в беззвучный режим, отключить все уведомления или лучше даже убрать от себя подальше. Мозг нужно занять другой деятельностью.

Мозг похож на мышцу в том смысле, что мы можем укрепить его с помощью практики и упражнений. И наоборот, он может ослабеть, если мы не будем его тренировать.

Кроме того, важно избегать многозадачности, полностью погружаться только в одно дело, не распыляясь на несколько проектов одновременно. Многозадачность только создает иллюзию эффективности, но на самом деле ведет к снижению качества выполнения каждой отдельной задачи.

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#старение #мозг
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