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Необычный вариант голубцов: капустные слойки с мясом 0 950

Люблю!
Дата публикации: 24.05.2025
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Необычный вариант голубцов: капустные слойки с мясом

Голубцы — это классика кухни, знакомая каждому из детства. Однако даже самые традиционные рецепты порой хочется освежить — добавить современный подход, сделать блюдо визуально более интересным и простым в приготовлении.

Все это сочетает в себе рецепт капустных слоек с мясом. Он не только прост, но и эффектен: с первого взгляда и с первого кусочка покоряет сердце.

Это, в сущности, современная вариация голубцов, в которой листья капусты сворачиваются не традиционно в «конвертики», а формируют аппетитные слои с сочной мясной начинкой и сыром. Благодаря запеканию в томатном соусе блюдо становится очень нежным и ароматным.

Ингредиенты

Для слоек

Капуста 1 шт.

Мясной фарш (свинина, говядина или смешанный) 400 г

Паприка 1шт.

Помидор 1шт.

Отварной рис 100 г

Панировочные сухари 20 г

Яйцо 1 шт.

Соль

Черный перец

Моцарелла 150 г

Для соуса

Томатный соус 200 мл

Огурец свежий 1шт.

Чеснок 1 зубчик

Лимонный сок 10 мл

Оливковое масло

Соль

Черный перец

Для подачи

Греческий йогурт 150 г

Укроп 10 г

Мята 5 г

Приготовление

Возьмите целый кочан капусты, поместите его в полиэтиленовый пакет, залейте кипятком и завяжите пакет.

Оставьте на 20 мин — листья станут мягкими и гибкими.

Осторожно разделите 10–12 самых крупных листьев. По желанию удалите грубые части толстых жилок.

В большой миске смешайте: мясной фарш, мелко нарезанный перец, измельченный помидор, отварной рис, панировочные сухари, яйцо, соль и перец.

Хорошо вымесите начинку, чтобы она была однородной и пластичной.

Выложите несколько капустных листьев внахлест, сверху положите мясную начинку. Затем посыпьте натертой моцареллой и снова накройте капустой.

Аккуратно разрежьте не полоски и сложите «слоями» — сгибая лист в несколько раз с начинкой, как слоеный пирожок.

Вылейте томатный соус на противень, затем сверху выложите готовые завиванцы в форму для запекания. Полите слойки полученным соусом сверху.

Запекайте в духовке, разогретой до 180°C в течение 30 мин. Под конец посыпьте немного моцареллой и оставьте в духовке еще на 5–10 мин до румяной корочки.

Советы:

  • Фарш можно заменить куриным или индюшачьим — будет диетичнее.

  • Моцареллу — на любой любимый твердый сыр.

  • Томатный соус можно готовить из пасты, разбавленной водой и специями.

Подача

Для соуса смешайте греческий йогурт с мелко нарезанным укропом и мятой. Подавайте его рядом — это придаст легкость и баланс.

Капустные слойки с мясом — это вкусный и современный способ приготовить голубцы. Минимум хлопот, максимум пользы и впечатлений. Такое блюдо не только соберет за столом всю семью, но и удивит гостей. Попробуйте приготовить и убедитесь сами: традиции могут быть вкусными в новом стиле.

Источник: tsn

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