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Секреты приготовления вкусного домашнего фарша: хитрости от лучших поваров 0 412

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Дата публикации: 24.05.2025
pomada
Секреты приготовления вкусного домашнего фарша: хитрости от лучших поваров
ФОТО: Freepik

Слово «фарш», как известно, происходит от французского farce (начинка). Самое популярное и любимое изделие из мясного фарша — котлеты. Кроме этого, из фарша можно приготовить пельмени, сочные голубцы, запеканки, пирожки и многие другие вкусности.

Идеально приготовленный фарш — основа всех этих замечательных блюд, поэтому так важно знать, как правильно его сделать. В этой статье мы раскроем вам тщательно охраняемые кулинарными гуру секреты вкусного фарша.

Как измельчить мясо

  1. Прокрутить в мясорубке.

  2. Измельчить помощью блендера.

  3. Вручную — мелко нарезать с помощью двух острых ножей.

Приготовление мясного фарша начинается с измельчения мяса. Прежде чем измельчать мясо, удали из него все жилы, пленки, косточки и хрящи. При рубке ножами мясо получается сочнее: ведь оно рубится, а не мнется, как в мясорубке, и все соки остаются внутри. Что-то подобное делает блендер, но он измельчает слишком мелко.

Нарубить мясо можно и одним ножом, но двумя — намного быстрее! Ножи должны быть острыми и достаточно тяжелыми (хороший вариант — шеф-ножи). «Расправляться» с мясом нужно на тяжелой и прочной доске, под которую следует подложить кухонное полотенце для устойчивости.

Часто рекомендуют использовать несколько сортов мяса, чтобы они дополняли друг друга по сочности и вкусу. Куриная грудка, индейка или постная говядина, если их соединить со свининой средней жирности, позволят получить фарш, близкий к идеальному — умеренно жирный и при этом сочный. Мы предлагаем тебе попробовать менее распространенные сочетания.

Мясные дуэты

  • Говядина + баранина.

  • Говядина + курица.

  • Баранина + курица.

  • Свинина + индейка.

  • Свинина + кролик.

Что положить, кроме мяса

  • Масло

  • Вымоченный в молоке белый хлеб

  • Сало

  • Тертый сыр

  • Сырые овощи: картофель, тыква, кабачок

  • Яблоки

  • Крупы: рис или булгур

  • Томатный сок

Чтобы фарш из говядины или телятины был более пышным, добавь в него яблоко — на 600 г мяса достаточно 1 плода. Белый хлеб нужен, чтобы котлеты держали форму и были более нежными. Хлеб необходимо вымочить в кипяченой воде, молоке или сливках, отжать, удалить корку и пропустить через мясорубку.

Если блюдо из куриного фарша получается слишком сухим, добавь в него томатный сок: 50 мл на 500 г мяса. Чтобы сделать более сочным рыбный фарш, добавь в него немного лимонного сока. В фарш можно добавлять картофель, свеклу, яркую морковь и сочный кабачок. Так фарш приобретет более насыщенный вкус и неповторимый аромат. Овощи для фарша лучше измельчать с помощью мелкой терки.

Специи и приправы:

Для говядины: перец + мускатный орех.

Для баранины: зира + кориандр.

Для свинины: перец + мускатный орех.

Для курицы: (если ты фанат карри) куркума.

В состав классической приправы для фарша, как правило, входят следующие компоненты: молотый перец, сушеный чеснок, сладкая паприка, молотый кориандр, семена горчицы, мускатный орех, тимьян, зира. Итальянский вариант приправы для фарша называется «томаты и пряная зелень». Такая приправа содержит сушеные томаты, морковь, паприку и орегано. куриные котлеты

Из фарша можно сделать не только классические котлетки, но и массу других блюд — вкуснейшие рулеты, зразы с начинками, биточки, тефтели, ежики, фрикадельки. А уж котлеты по-пожарски или воспетые Булгаковым куриные де-воляй по праву станут украшением любого праздничного стола.

Надеемся, что ты испробуешь эти хитрости, делая фарш для мясного пирога или румяных котлет.

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#кулинария #фарш
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