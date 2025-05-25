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Чем рискует женщина, инициируя брак: мнение психолога 0 217

Люблю!
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Чем рискует женщина, инициируя брак: мнение психолога

Некоторые женщины так долго ждут предложение руки и сердца от своего избранника, что уже готовы взять этот вопрос под свой контроль и сделать предложение самостоятельно. Как инициатива со стороны женщины влияет на брак, и будет ли он счастливым, разбираемся со специалистом.

Эксперт: Андрей Зберовский психолог

Почему женщина часто является скрытым инициатором

По его словам, женщины всегда были готовы сделать предложение мужчинам сами, потому что мотивация узаконить отношения и выйти замуж у них гораздо выше, чем у мужской половины человечества.

— Большая часть браков, пусть и не напрямую, заключается именно по инициативе женщины. Просто она может выглядеть по-разному: женщина может прямо предложить мужчине узаконить отношения, либо поговорить с его мамой или намекать через друзей, — рассказал Зберовский.

Мужчины затягивают этот вопрос и безответственно подходят к созданию семейных отношений, потому что их вполне устраивает гражданский брак, считает психолог. К тому же сейчас в обществе изменились стандарты отношений.

— Раньше этот вопрос поддавался неким стереотипам, вернулся из армии или закончил институт — женился. Сейчас этого его нет, поэтому мужчина сам определяет, когда ему пора жениться и заводить семью. А у них этот вопрос может растянуться на пять, а то и больше лет. Поэтому девушки вынуждены проявлять инициативу сами, — пояснил психолог.

Отсутствие мужской инициативы частая причина развода, сообщил Зберовский.

— История про «happy end» случается только, когда мужчина делает предложение женщине по своей инициативе и в промежутке от года до трех лет, то есть своевременно, — уточнил специалист.

Когда предложение от женщины рушит брак

По мнению психолога, инициатива женщины в создании брака — не всегда заканчивается плохо, однако, есть случаи, когда эти союзы обречены на провал.

— Когда отношения уже настолько затянулись, что это привело к разочарованию женщины в мужских качествах партнера, это заведомо неудачный брак, который закончится разводом, — предположил Зберовский.

В этом случае женщина выходит замуж за него из жалости, заметил эксперт.

— Если женщина начинает испытывать раздражение к мужчине и низко его оценивать — это негативно влияет на дальнейшие отношения и в конечном счете брак распадается, — добавил психолог.

Чья самооценка от этого страдает

По его мнению, в браках, заключенных по инициативе женщины, страдает их самооценка.

— Брак по женской инициативе больше бьет по самооценке женщины. Мужчины, как правило, не склонны к рефлексии, они не будут размышлять о том, что есть норма, а что нет. А вот когда девушка выходит замуж за мужчину навязавшись, это бьет по ее самооценке, — объяснил психолог.

В таких браках высок риск измен со стороны супруги, потому что в этом союзе она не чувствует себя женщиной, и легко поддается на провокации других мужчин, заключил Зберовский.

Источник: vm

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