Чем рискует женщина, инициируя брак: мнение психолога

Некоторые женщины так долго ждут предложение руки и сердца от своего избранника, что уже готовы взять этот вопрос под свой контроль и сделать предложение самостоятельно. Как инициатива со стороны женщины влияет на брак, и будет ли он счастливым, разбираемся со специалистом.
Эксперт: Андрей Зберовский психолог
Почему женщина часто является скрытым инициатором
По его словам, женщины всегда были готовы сделать предложение мужчинам сами, потому что мотивация узаконить отношения и выйти замуж у них гораздо выше, чем у мужской половины человечества.
— Большая часть браков, пусть и не напрямую, заключается именно по инициативе женщины. Просто она может выглядеть по-разному: женщина может прямо предложить мужчине узаконить отношения, либо поговорить с его мамой или намекать через друзей, — рассказал Зберовский.
Мужчины затягивают этот вопрос и безответственно подходят к созданию семейных отношений, потому что их вполне устраивает гражданский брак, считает психолог. К тому же сейчас в обществе изменились стандарты отношений.
— Раньше этот вопрос поддавался неким стереотипам, вернулся из армии или закончил институт — женился. Сейчас этого его нет, поэтому мужчина сам определяет, когда ему пора жениться и заводить семью. А у них этот вопрос может растянуться на пять, а то и больше лет. Поэтому девушки вынуждены проявлять инициативу сами, — пояснил психолог.
Отсутствие мужской инициативы частая причина развода, сообщил Зберовский.
— История про «happy end» случается только, когда мужчина делает предложение женщине по своей инициативе и в промежутке от года до трех лет, то есть своевременно, — уточнил специалист.
Когда предложение от женщины рушит брак
По мнению психолога, инициатива женщины в создании брака — не всегда заканчивается плохо, однако, есть случаи, когда эти союзы обречены на провал.
— Когда отношения уже настолько затянулись, что это привело к разочарованию женщины в мужских качествах партнера, это заведомо неудачный брак, который закончится разводом, — предположил Зберовский.
В этом случае женщина выходит замуж за него из жалости, заметил эксперт.
— Если женщина начинает испытывать раздражение к мужчине и низко его оценивать — это негативно влияет на дальнейшие отношения и в конечном счете брак распадается, — добавил психолог.
Чья самооценка от этого страдает
По его мнению, в браках, заключенных по инициативе женщины, страдает их самооценка.
— Брак по женской инициативе больше бьет по самооценке женщины. Мужчины, как правило, не склонны к рефлексии, они не будут размышлять о том, что есть норма, а что нет. А вот когда девушка выходит замуж за мужчину навязавшись, это бьет по ее самооценке, — объяснил психолог.
В таких браках высок риск измен со стороны супруги, потому что в этом союзе она не чувствует себя женщиной, и легко поддается на провокации других мужчин, заключил Зберовский.
Источник: vm
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