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Какие продукты обязательно нужно мыть перед употреблением 0 260

Люблю!
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Какие продукты обязательно нужно мыть перед употреблением

Некоторые продукты на первый взгляд кажутся чистыми, но именно они могут стать причиной кишечных инфекций и паразитов.

Эксперт: Сергей Длин, терапевт

Яйца

В холодильнике их действительно лучше хранить немытыми – на скорлупе есть естественная защитная пленка. Но перед использованием обязательно промойте яйцо под проточной водой, особенно если будете разбивать его для приготовления еды.

Консервы

Банки часто пылятся на складах и транспортируются в не самых стерильных условиях. Если не помыть жестяную банку перед открытием, все бактерии с поверхности попадут внутрь.

Фрукты и овощи

Даже если вы очищаете кожуру – сначала промойте плод. При чистке микробы с поверхности легко попадают внутрь. Именно немытые овощи и фрукты – частая причина расстройств пищеварения.

Источник: woman

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