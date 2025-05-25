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Карамельный соус за 3 минуты 0 236

Люблю!
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Карамельный соус за 3 минуты

С карамельным соусом практически любой десерт становится еще лучше. 3 ингредиента и всего 3 минуты на приготовление.

Есть довольно простой способ сделать карамельный соус в домашних условиях, нужна лишь микроволновая печь.

Возьмите банку, безопасную для разогрева в микроволновке, положите в нее столовую ложку несоленого сливочного масла и поставьте разогреваться на 30 секунд.

Затем добавьте к растопленному маслу 2 столовые ложки тростникового сахара, столовую ложку густых сливок, щепотку соли и снова поставьте в микроволновую печь на еще полминуты.

Хорошенько перемешайте соус и снова поставьте разогреваться на 15 секунд. Лакомство готово.

Источник: pomada

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