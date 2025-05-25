Коричневый — новый чёрный: как меняется классика в макияже

В погоне за натуральными образами в макияже черные стрелки, кажется, сменились на коричневые, а смоки-айс стали все чаще делать в теплых тонах. Рассказываем, как коричневый цвет в бьюти-индустрии стал новым черным.

Коричневый цвет в макияже в последние несколько сезонов стал по-настоящему преобладающим, потеснив даже, как кажется, вечную классику — черный. Многие связывают это с непрекращающейся модой на естественные бьюти-образы, в которые далеко не всегда могут органично вписаться яркие черные стрелки или подведенная черным карандашом-кайялом слизистая. Именно в таких случаях на помощь часто приходят разные оттенки коричневого, которые помогут сделать умеренный акцент. Рассказываем, в каких еще случаях коричневый потеснил черный и с чем это связано.

По какой причине коричневый заменил черный в макияже

Одной из самых очевидных причин, как сказано выше, является тренд на естественность во внешнем виде, которая распространяется, в первую очередь, как раз на макияж. По этой причине, несмотря на сохраняющееся желание рисовать стрелки и делать акцент на глаза, многим женщинам хочется быть еще и в тренде. Именно по этой причине коричневый цвет становится отличным компромиссом: он позволяет подчеркнуть все желаемое, однако сохраняет нейтральность и уместность макияжа, не делая его чрезмерно бросающимся в глаза.

Вторая причина, по которой различные варианты коричневых оттенков набрали такую популярность к 2025 году, — это универсальность, так как данный цвет, в отличие от черного, нужен не только для макияжа глаз. Можно приобрести один коричневый карандаш с холодным или нейтральным подтоном, который в итоге станет сразу и тенями для век, и кайалом для слизистой, и продуктом для контуринга, и помадкой для бровей, и даже помадой. Таким образом, коричневым цветом можно сделать почти весь макияж за исключением базы и румян, чем черный оттенок похвастаться точно не может.

Какие макияжи в коричневых оттенках стоит попробовать?

Вариант 1. Естественный макияж

Естественный макияж, или даже один из вариантов «макияжа без макияжа» — основная причина популярности коричневого цвета. Для того, чтобы получить красивый результат, воспользуйтесь светло-коричневыми тенями, чтобы добавить взгляду выразительности, а если хотите сделать чуть более драматичный, но не слишком акцентный, эффект, то добавьте коричневый карандаш на слизистую нижнего века или вдоль линии роста нижних ресниц.

Вариант 2. Коричневые смоки

Второй вариант популярного макияжа в коричневых оттенках больше подходит на вечер. Чтобы сделать смоки, вам понадобятся несколько тонов коричневых теней, от более светлых до темного, который можно использовать в качестве подводки, а также для затемнения внешнего уголка века. Даже в вечернем бьюти-образе старайтесь сохранять актуальную сегодня естественность и не перестарайтесь с интенсивностью оттенков.