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Меню для ума и по уму: топ−5 продуктов, которые питают наш мозг 0 287

Люблю!
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Меню для ума и по уму: топ−5 продуктов, которые питают наш мозг

Наш мозг как главный «командир» остальных органов, ежедневно нуждается в подпитке. Не только интеллектуальной вроде чтения книг, но и «продуктовой». Бытует мнение, что особо полезными в этом плане являются грецкие орехи и шоколад. Однако они занимают далеко не первое место в списке еды для мозга. Нутрициолог Ирина Кострыгина рассказала, какие продукты считаются наиболее благотворно влияющими на когнтитивные способности.

Жирная рыба

«Лосось, скумбрия или сардины богаты омега−3 жирными кислотами, особенно докозагексоеновой кислотой, которая укрепляет нейроны, улучшает память и снижает риск когнитивных нарушений. Рекомендации по питанию: 2—3 порции в неделю», — поясняет эксперт. Для вегетарианцев аналогом станут семена льна или чиа.

Черника и другие темные ягоды

Они содержат антиоксиданты, антоцианы, защищающие мозг от окислительного стресса и улучшающие связь между нейронами. Можно добавлять их в смузи, овсянку или есть просто свежими.

Орехи

Они считаются одним из главных источников витамина E, омега−3 и антиоксидантов. Грецкие орехи замедляют старение мозга и поддерживают когнитивные функции. Достаточно съедать горсть орехов в день. «Горсть — это то, что мы положили в кулак и закрыли его полностью», — добавляет нутрициолог.

Темный шоколад

Никакого молочного или батончиков с ореховой начинкой. Они едва ли принесут пользу и мозгу, и фигуре. Содержание какао должно быть от 70% и выше.

«Он содержит флавоноиды, кофеин, теобромин, усиливающий концентрацию в кровотоке мозга. Но одной-двух долечек в день вполне достаточно для эффекта», — говорит Ирина Кострыгина.

Листовые зеленые овощи

Шпинат, капуста, брокколи богаты витамином К, лютеином и фолиевой кислотой. Они улучшают память и замедляют возрастные изменения. Можно добавлять салаты, смузи или гарниры.

«Позволю важное дополнение, что для максимального эффекта мы сочетаем все эти продукты со сбалансированным рационом, достаточным количеством сна и физической активности. Будьте здоровы!», — заключает нутрициолог.

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#полезные продукты #здоровье
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