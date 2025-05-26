10 растений, которые опасно держать дома

Любите ли вы растения так же сильно, как люблю их я? Успев превратить свою квартиру в оранжерею, я только тогда узнала, что пригрела гадюку, которая в любой момент может атаковать — если не меня, то моих четвероногих домочадцев. Вы удивитесь, когда узнаете, что в вашем доме тоже есть горшечный монстр.

Да у кого его нет, ведь список растений, которые могут жить на вашей территории ничтожно мал. Что же делать? Выкинуть зеленых на помойку, или не так страшен черт, как его малюют?

Aдeниyм

Прекрасная Роза Пустыни, как часто называют адениум, оказалась ядовитой от корней до кончиков прекрасных лепестков.

Недаром африканские племена смазывают млечным соком этого растения наконечники стрел, ведь, попав в кровоток, яд моментально поражает центральную нервную систему, приводя к неминуемой смерти. Речь, конечно же, идет о диком растении. Селекционерам удалось снизить токсичность сока домашнего вида. Тем не менее, если его сок попадет на кожу, то этого хватит для серьезного раздражения и ожога. Поэтому при работе с комнатными видами этого суккулента рекомендуется надевать перчатки и затем тщательно мыть руки с мылом.

Молочай

Мало того что он колючий, так еще и ядовитый. Если после попадания на кожу сок сразу не смыть, волдыри вам обеспечены. Основные симптомы отравления при проглатывании — одышка, удушье, тошнота, рвота, скачки артериального давления.

Kpoтoн

Еще один представитель семейства Молочайные считается одним из самых ядовитых комнатных растений. Его сок — один из наиболее сильных раздражителей и аллергенов среди комнатных растений. Он сильно обжигает кожу, попадание в желудок обеспечивает приступы неконтролируемой рвоты, диарею, продолжительные режущие боли в животе. Несмотря на то, что человеку принять на грудь смертельную дозу сока просто невозможно, для домашних питомцев достаточно небольшого количества для летального исхода. Так что подумайте лишний раз, сильно ли вы хотите это растение, которое еще и в уходе очень капризное.

Пахиподиум Ламера

Название растения произошло от греческих «подос» и «пахус», что означает «нога» и «толстый». Ствол у растения действительно мясистый и толстый. А еще и очень колючий. Может, поэтому его часто путают с молочаем. Алкалоиды и гликозиды, которые присутствуют в соке растения, при попадании на слизистую глаз могут вызвать слепоту, а если они попадут в кровь, может наступить остановка сердца.

Спатифиллум

Несмотря на то, что спатифиллум есть почти в каждом доме, не стоит забывать, что из-за содержания опасных для человеческого организма оксалатов кальция, растение считается ядовитым. Этот цветок может вызвать аллергическую реакцию, воспаления дыхательных путей, высыпания и раздражение слизистых оболочек и кожи. А попадание растения внутрь организма может привести к расстройству пищеварения. (Но, как показывает практика, ни один из котов автора еще не пострадал, хотя куст наполовину сожран. Другим котам и маленьким детям я все же не рекомендовала бы повторять смертельный трюк моих кошек).

А вы знали, что растения выделяют углекислый газ?

Говоря о растениях как об источнике кислорода, многие забывают, что растения — это живое существо. А всякое живое существо, будь то человек, животное или дерево, нуждается в дыхании. Для этого они поглощают из воздуха кислород и выделяют в воздух углекислый газ. И делают это исключительно ночью, когда фотосинтез прекращается. Без паники, растения не задушат нас ночью, ведь количество выделяемого ими углекислого газа весьма мало, но все же превращать свою спальню в оранжерею — не лучшая идея.

Фикус

Безопасен для большинства людей, но если вы аллергик на латекс, то лучше передайте растение в заботливые руки. Или не забывайте надевать перчатки при работе с цветком. Мало кто знает, но в соке фикуса эластика содержится около 40% каучука. Это значит, что при попадании молочка на незащищенную кожу могут возникнуть различные аллергические реакции.

Диффенбахия

Эффектное и неприхотливое растение с яркими полосатыми листьями — любимица всех озеленителей. Благодаря содержанию фитонцидов растение способно обеззараживать воздух, уничтожая болезнетворные микроорганизмы. Оно нейтрализует формальдегиды, которые может выделять мебель, очищает воздух от выхлопных газов и других токсичных веществ. Но есть одно но: сок диффенбахии ядовит для людей и животных. Попадая на кожу и слизистые, он может вызвать кожный дерматит. Многие кошки любят жевать листья, а такой перекус может спровоцировать отек гортани. Что ж, спорить не будем, если начать целенаправленно жевать диффенбахию, вряд ли из этого выйдет что-то хорошее, так как ее сок и правда содержит алкалоиды и фитолиты — игольчатые кристаллы минералов. Но вред для кожи несколько преувеличен.

Азалия

За прекрасной внешностью цветущей азалии прячется опасность в виде гликозид андромедотоксина. Это вещество содержится в цветках, стеблях и максимальной концентрации достигает в листьях растения. Даже небольшой листик, случайно попавший в желудок, обязательно приведет к той или иной степени отравления. Кроме того, во время цветения азалия является сильным аллергеном из-за стойкого выраженного запаха.

Монстера

Эта лиана крайне живуча и проста в уходе, а также очень эффектна, поэтому часто встречается в домах и офисах. Но ученые поговаривают, что растение ядовито. В его листьях содержатся кристаллы оксалата кальция. Был случай, что попугайчик Проша отравился, но, пройдя курс из активированного угля и ромашкового чая, остался жив и здоров. Но почему тогда индycы и aвcтpaлийцы едят плоды мoнcтepы и не жалуются на несварение?

Оказывается, опасен не столько вeщecтвeнный cocтaв сока. Все дeлo в микpoиглax, кoтopыe coдepжатся внyтpи pacтeния. Oни мoгyт пpивecти к чyвcтвy жжeния, из-зa чeгo живoтныe и люди бyдyт чyвcтвoвaть ceбя диcкoмфopтнo. Именно поэтому индусы подвергают монстеру термической обработке, перед тем как ее съесть. Так что, несмотря на то, что с латиницы название «monstrum» переводится как «чудовище», не такое оно уж и опасное. Просто держите подальше от него маленьких детей или питомцев, если не готовы отдавать лиану в добрые руки.

Замиокулькас

Его называют еще «долларовым деревом». Приносит ли он богатство в дом — доподлинно неизвестно, иначе все мы были бы безмерно богаты, ведь замиокулькас — излюбленное растение всех цветочников. И это несмотря на наличии в его тканях все тех же оксалатов кальция. Я думаю, что все уже поняли, что не надо забывать про перчатки при пересадке, если не хотите заполучить контактный дерматит. В остальных случаях, находясь рядом с ним или нюхая его, получить аллергическую реакцию или токсическое отравление невозможно.