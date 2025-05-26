Как крепкий сон в темноте способствует похудению: объясняет эндокринолог

Яркий свет ночью может негативно отразиться не только на качестве сна, но и на процессе похудения.

Эксперт: Зухра Павлова, врач-эндокринолог

По её словам, избыточное освещение в спальне, например, от фонарей или автомобилей, нарушает циркадные ритмы организма.

«Крепкий сон нам нужен, чтобы избавиться от лишних килограммов. Если наши биологические часы работают по расписанию, пока мы спим, энергия будет черпаться из запасов жира».

Она подчеркнула, что яркий свет может привести к проблемам с памятью, вниманием и концентрацией, а также повысить давление и уровень сахара в крови, что может способствовать развитию сосудистых заболеваний. Поэтому важно создать полную темноту в спальне. Для этого достаточно использовать плотные шторы или повязку на глаза, убрать устройства с яркими дисплеями и ограничить использование смартфонов перед сном.

Источник: life