Ложь во благо: когда соврать мужчине – мудро

Можно ли врать в отношениях? Все говорят, что нельзя. Но некоторые семейные психологи считают, что соврать порой следует, чтобы сохранить отношения.

Ложь в отношениях – это, конечно, последнее, что можно сделать. Честность, откровенность и искренность – вот на чем должна строиться семья и отношения с близкими и родными нам людьми. Но есть случаи, в которых можно умолчать и не говорить откровенно, что происходит или что вы чувствуете.

А есть и такие случаи, когда простого "не скажу" будет маловато, утверждает источник Coffeewithmilk. Здесь нужно проявить женскую мудрость и иногда немного хитрость, и даже можно соврать, но ложь эта будет оправдана. Так что разбираемся, когда можно это сделать.

Когда он спрашивает "Любила ли ты кого-то сильнее меня?"

Вы можете ответить совершенно откровенно – что да, любила. Возможно, это была ваша первая любовь, сильная настолько, что срывала крышу, и казалось, что это на всю жизнь. Но, наконец, “на всю жизнь” бывает в считанных случаях, и здесь уже не помешаешь никак тому, что происходит потом.

А в новых отношениях можно добиться более уравновешенных чувств и действий, больше покоя и комфорта, и, собственно, больше отдачи. Поэтому подумайте – стоит ли говорить, что вам было с кем-то лучше? Может сейчас и пишется ваша судьба, и если все хорошо, то не надо портить все своей излишней откровенностью?

Когда вы готовите для него сюрприз или неожиданный подарок

Ну, тут сам бог велел вам молчать, как рыба в воде! Если вы проговоритесь, то все старания сделать сюрприз пойдут насмарку. А зачем сюрпризы? Чтобы удивить своего партнера, вызвать у него незабываемые эмоции, чтобы запомниться ему навсегда, даже если ваши пути в будущем разойдутся.

Не все мужчины любят сюрпризы, нам, женщинам, нужны эмоции. Но если уж что-то готовите, тогда молчите до последнего. И следите, чтобы все близкие люди и друзья, вовлеченные в процесс, тоже хранили молчание.

Когда правда может сказаться на его самооценке

У каждого из нас есть периоды взлетов и падений. И когда все идет не по плану и летит кувырком, все, что можно сделать для своего партнера – это поддержать его по максимуму. Ни в коем случае нельзя говорить что-то вроде "А я же говорила!", или "Ты не прав", "Ты сделал все неправильно" и т.п.

Это только подорвет самооценку партнера, у него опустятся руки, и он никогда вновь не попытается преодолеть ту вершину, которую не одолел сейчас. Даже если вам очень хочется это сказать, сдержитесь. Тем самым вы сделаете лучше не только ему, но и вашим отношениям.

Когда вы хотите рассказать чужой секрет

"То, что знают двое, – будут знать все" – слышали об этом? И действительно так. Мы, женщины, очень эмоциональны, и когда узнаем что-то действительно интересное, что триггерит, то не можем удержаться, и хотим рассказать это всему миру.

Но если человек доверил вам свою тайну, и попросил не говорить никому вообще об этом, возможно, ему действительно было очень тяжело, и просто хотелось с кем-то поделиться и выговориться? Следует ли говорить об этом со своим партнером и открывать ему чужие секреты? Конечно же, нет, потому сдерживайте себя!

Когда вы хотите прекратить отношения

Здесь есть два мнения – говорить все непосредственно и сразу, или молчать, пока до партнера не дойдет само собой. Если вы уже на грани, тогда есть смысл в серьезном разговоре. Если это токсичные отношения, говорите прямо, что вам не нравится.

Но лучше вообще такие действия совершать в период отношений, а не тогда, когда вы уже потеряли все свое терпение и хотите прекратить все, что до этого строили тяжелыми усилиями и терпением. Были же и хорошие моменты, не правда ли? Так не начинайте разговор сразу с того, что вы хотите все отменить. Может, еще есть путь назад?

Вот в этих случаях не стоит говорить лишнее, иногда лучше молчать, а иногда даже и соврать. Итак, сначала хорошо подумайте. Как говорится, "семь раз отмерь, один раз отрежь", а пока будете "мерять" все станет ясно.

Источник: news.hochu